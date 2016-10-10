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Что делать, если у ребенка запор?

  
   
 
Недавнее исследование показало, что многим детям с запорами будет легче ходить в туалет, если их обучить несложным упражнениям для улучшения осанки и укрепления тазовых мышц. Исследователи обследовали 53 ребёнка в возрасте от 5 до 16 лет с проблемой, известной как функциональный запор: это обычная картина детства, которая может быть вызвана физиологическими или неврологическими проблемами. Этот тип запоров не является гормональным нарушением.

Группа из 27 детей была отобрана случайным образом и получала лечение физической терапией. Остальные 26 детей получали лекарственную терапию.

Полученными сведениями делится ведущий автор исследования Marieke van Engelenburg - van Lonkhuyzen, исследователь Университета Маастрихта в Нидерландах.

Дети с функциональными запорами могут иметь слабые мышцы тазового дна из-за неудобного положения во время сидения в неустойчивом положении на унитазе взрослого размера. Мышцы тазового дна работают в тесном контакте с диафрагмой, мышцами нижней части спины и мышцами живота, чтобы поддерживать позвоночник и стабилизировать систему пищеварения. Когда брюшные мышцы не работают оптимально, детям приходится прилагать большие усилия для опорожнения кишечника. Эффективные произвольные и непроизвольные сокращения должны присутствовать при мочеиспускании или опорожнении кишечника, чтобы избежать функционального запора.

В начале эксперимента 42% детей ходили в туалет менее трёх раз в неделю, и более половины испытывали при этом болезненность и чрезвычайные затруднения.

Стандартная терапия для всех детей включала:
* консультацию с детьми и их родителями в целях устранения страхов, связанных с походом в туалет;
* советы о необходимости приёма достаточного количества жидкости и диеты, включающей богатые клетчаткой продукты;
* инструктаж о лучшем времени посещения туалета.

Кроме того, дети из группы физической терапии практиковали упражнения для правильной осанки на унитазе и учились понимать ощущения, которые указывают на необходимость дефекации; делали упражнения для эффективного сокращения мышц для облегчения движения кишечника.

Через шесть месяцев 92 процента детей из группы физической терапии не страдали функциональными запорами, по сравнению с 63 процентами детей, которые не получали физическую терапию,отмечают исследователи гастроэнтерологии.

www.foxnews.com
Перевод .adventus.info




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