Страдаете ли вы от "улыбающейся депрессии" ? | здоровье, медицина, лечение





Итак, как вы можете знать, просто ли у вас "чёрная полоса" или у вас настоящая депрессия?



Официальное диагностирование депрессии может быть сделано, если на протяжении последних двух недель очевидны пять или более из описанных ниже симптомов.



1. Подавленное настроение (чувство глубокой грусти, безнадежности, уныния или опустошенности) большую часть дня, каждый день.



2. Заметно снизился интерес или наслаждение к практически всем видам деятельности (особенно к вещам, от которых раньше вы получали удовольствие или испытывали интерес).



3. Значительная потеря веса, когда вы не на диете, или значительное снижение аппетита.



4. Бессоница.



5. Возбуждённое поведение.



6. Крайняя усталость.



7. Чувство бесполезности или чрезмерной вины.



8. Уменьшается способность концентрироваться и повышается забывчивость.



9. Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве.





Специалисты также устанавливают диагноз депрессии и на других деталях: является ли это первым появлением депрессии или это повторное проявление. Мы рассматриваем тяжесть симптомов и прогнозируем, когда приступ пойдет на спад. Эти детали помогают нам следить за состоянием человека и давать ему рекомендации по лечению.



Факторы риска.



Хотя эта болезнь может поразить любого человека в любом возрасте, однако средний возраст её начала - 32 года. Больше всего депрессии подвержены женщины и люди, живущие в условиях нищеты. Если в вашей семье были случаи депрессии, вы также можете быть поражены ею. Женщины, независимо от национальности, расы, этнической принадлежности или социально-экономического уровня, имеют склонность в два раза чаще быть подвержены депрессии, чем мужчины. Обычно инициируют депрессию стрессовые жизненные ситуации (потеря работы, смерть в семье, медицинский диагноз, развод), низкая самооценка или высокая самокритичность, одиночество или изоляция, лекарства или алкоголь.



Обычное лечение.



Депрессия хорошо лечится с помощью медицинских препаратов и процедур. Поэтому не бойтесь вовремя обратиться к квалифицированным специалистам.



Профилактика и предотвращение.



1. Физические упражнения. Они повышают количество эндорфинов (наши гормоны "хорошего самочувствия"), снижают артериальное давление и поднимают настроение. Кроме того, физическая активность выводит из нашего организма избыток гормонов стресса.



2. Сон. Национальный фонд сна рекомендует спать 7-9 часов в сутки всем взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет. Как оказалось, недостаток сна усугубляет проблемы стресса.



3. Общайтесь с другими. Обращайтесь к друзьям, семье и знакомым, которые поддерживают вас и понимают вашу проблему. Исследования показывают, что здоровые социальные связи могут оказывать защитное действие на наш организм.



4. Цените то, что у вас есть.

Будьте благодарны за предоставленную вам возможность расти и учиться, несмотря на обстоятельства, которые меняют нашу жизнь. Наш мозг и тело реагируют на доброту. Практикуйте ежедневную благодарность за то, что поднимает вас, и за то, что вы не падаете ещё ниже.



5. Удовольствия. Юмор и смех, как было доказано, это эффективные методы управления стрессом и профилактики депрессии. Смех доставляет большое количество кислорода в наш организм, обогащая каждую клетку тела и мозга, что улучшает психическое равновесие и концентрацию внимания.



Важно знать: депрессия предотвратима, даже если вы испытывали её приступы в прошлом. Просто нужно вовремя распознать симптомы и обратиться к квалифицированному специалисту.



http://iuhealth.org

Перевод В последнее время общественные медиа-службы изобилуют дискуссиями на тему "улыбающейся депрессии", лучшим описанием чего является маска, которую надевают люди, чтобы скрыть свои чувства горя, печали, тоски. Ещё одно определение:"представать перед другими счастливым, улыбающимся, в то время как внутри вы страдаете". "Как клинический психолог Университета Здоровья Индианы, депрессия - это наиболее частый диагноз, который я устанавливаю", - говорит доктор Натали Даттило.Итак, как вы можете знать, просто ли у вас "чёрная полоса" или у вас настоящая депрессия?Официальное диагностирование депрессии может быть сделано, если на протяжении последних двух недель очевидны пять или более из описанных ниже симптомов.(чувство глубокой грусти, безнадежности, уныния или опустошенности) большую часть дня, каждый день.или наслаждение к практически всем видам деятельности (особенно к вещам, от которых раньше вы получали удовольствие или испытывали интерес)., когда вы не на диете, или значительное снижение аппетита.Специалисты также устанавливают диагноз депрессии и на других деталях: является ли это первым появлением депрессии или это повторное проявление. Мы рассматриваем тяжесть симптомов и прогнозируем, когда приступ пойдет на спад. Эти детали помогают нам следить за состоянием человека и давать ему рекомендации по лечению.Хотя эта болезнь может поразить любого человека в любом возрасте, однако средний возраст её начала - 32 года. Больше всего депрессии подвержены женщины и люди, живущие в условиях нищеты. Если в вашей семье были случаи депрессии, вы также можете быть поражены ею. Женщины, независимо от национальности, расы, этнической принадлежности или социально-экономического уровня, имеют склонность в два раза чаще быть подвержены депрессии, чем мужчины. Обычно инициируют депрессию стрессовые жизненные ситуации (потеря работы, смерть в семье, медицинский диагноз, развод), низкая самооценка или высокая самокритичность, одиночество или изоляция, лекарства или алкоголь.Депрессия хорошо лечится с помощью медицинских препаратов и процедур. Поэтому не бойтесь вовремя обратиться к квалифицированным специалистам.Они повышают количество эндорфинов (наши гормоны "хорошего самочувствия"), снижают артериальное давление и поднимают настроение. Кроме того, физическая активность выводит из нашего организма избыток гормонов стресса.Национальный фонд сна рекомендует спать 7-9 часов в сутки всем взрослым людям в возрасте от 18 до 64 лет. Как оказалось, недостаток сна усугубляет проблемы стресса.Обращайтесь к друзьям, семье и знакомым, которые поддерживают вас и понимают вашу проблему. Исследования показывают, что здоровые социальные связи могут оказывать защитное действие на наш организм.Будьте благодарны за предоставленную вам возможность расти и учиться, несмотря на обстоятельства, которые меняют нашу жизнь. Наш мозг и тело реагируют на доброту. Практикуйте ежедневную благодарность за то, что поднимает вас, и за то, что вы не падаете ещё ниже.Юмор и смех, как было доказано, это эффективные методы управления стрессом и профилактики депрессии. Смех доставляет большое количество кислорода в наш организм, обогащая каждую клетку тела и мозга, что улучшает психическое равновесие и концентрацию внимания.депрессия предотвратима, даже если вы испытывали её приступы в прошлом. Просто нужно вовремя распознать симптомы и обратиться к квалифицированному специалисту.http://iuhealth.orgПеревод www.adventus.info







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