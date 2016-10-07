Папа Франциск и архиепископ Уэлби объявили, что окончательному сближению их церквей мешают вопросы сексуальности

Папа Римский Франциск и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, накануне впервые в истории совершившие вместе вечерню в Риме в церкви святого Григория на холме Целий, “не оставляют” своих усилий по формальному воссоединению Церкви Англии и Римской католической церкви, но этому мешают нерешенные пока вопросы, связанные со сферой сексуальности и церковным служением женщин.



Это совместное католико-англиканское заявление, которое цитирует Christian Radio, было сделано после встречи в честь 50-летия экуменизма (движения к сближению) двух церквей.



Торжества были посвящены 50-летию Англиканского центра в Риме, где католики и англикане встречаются, изучают теологию, молятся и вместе совершают богослужения. За это время две церкви пришли к согласию по нескольким статьям, включая крещение, причастие, использование Библии, миссионерство и благовествование (проповедь Евангелия).



В то же время главы церквей признали, что для экуменизма еще существуют "серьезные препятствия", и они "пока не видят" пути движения вперед в ключевых богословских вопросах, таких как роль женщин в церковном служении и проблемы, связанные с сексуальностью.

Несмотря на различия, главы церквей говорили об "общей вере", "общем крещении", называя прихожан обоих храмов "братьями и сестрами". Как говорится в совместной декларации, подписанной перед началом церемонии, Папа Франциск и архиепископ Уэлби подтвердили свою готовность преодолевать препятствия на экуменическом пути к полному единству. Эта стезя проходит не только через богословские вопросы, но и через конкретные действия, посвященные таким общим темам, как забота о творении, дела милосердия и продвижение мира на земле, пересказывает декларацию "Радио Ватикана".

Англиканское сообщество, мировым духовным лидером которого является глава Церкви Англии, в самом деле отличается либеральной трактовкой ряда дискуссионных вопросов. В сентябре 2013 года Церковь Англии впервые в истории Великобритании и Ирландии возвела в сан епископа женщину-священника, в ноябре того же года в Австралии епископом Англиканской церкви впервые была избрана женщина, а в сентябре 2016 года в Англиканской церкви Канады впервые в истории избрали епископом открытого гея. Впрочем, Синод епископов Римско-католической церкви, который заседал в Ватикане осенью 2014 и 2015 годов, призывал с уважением относиться к гомосексуалистам и нетрадиционным парам, которые, "несмотря на падение, могут стать достойными членами Церкви", но ни геев, ни женщин в Риме пока официально не рукополагают.



Служба в Риме стала первым совместным богослужением глав Римско-Католической и Англиканской церквей после разрыва, произошедшего в 1534 году. Как сообщает агентство "Благовест-инфо", по случаю 50-летия открытия Англиканского центра в Риме 36 англиканских и католических епископов из 19 стран мира собрались 30 сентября в английском Кентербери на межконфессиональную встречу. Вечерня в Риме стала кульминацией торжеств.