  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Папа Франциск и архиепископ Уэлби объявили, что окончательному сближению их церквей мешают вопросы сексуальности

  
 
7 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Папа Римский Франциск и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, накануне впервые в истории совершившие вместе вечерню в Риме в церкви святого Григория на холме Целий, “не оставляют” своих усилий по формальному воссоединению Церкви Англии и Римской католической церкви, но этому мешают нерешенные пока вопросы, связанные со сферой сексуальности и церковным служением женщин.

Это совместное католико-англиканское заявление, которое цитирует Christian Radio, было сделано после встречи в честь 50-летия экуменизма (движения к сближению) двух церквей.

Торжества были посвящены 50-летию Англиканского центра в Риме, где католики и англикане встречаются, изучают теологию, молятся и вместе совершают богослужения. За это время две церкви пришли к согласию по нескольким статьям, включая крещение, причастие, использование Библии, миссионерство и благовествование (проповедь Евангелия).

В то же время главы церквей признали, что для экуменизма еще существуют "серьезные препятствия", и они "пока не видят" пути движения вперед в ключевых богословских вопросах, таких как роль женщин в церковном служении и проблемы, связанные с сексуальностью.
Несмотря на различия, главы церквей говорили об "общей вере", "общем крещении", называя прихожан обоих храмов "братьями и сестрами". Как говорится в совместной декларации, подписанной перед началом церемонии, Папа Франциск и архиепископ Уэлби подтвердили свою готовность преодолевать препятствия на экуменическом пути к полному единству. Эта стезя проходит не только через богословские вопросы, но и через конкретные действия, посвященные таким общим темам, как забота о творении, дела милосердия и продвижение мира на земле, пересказывает декларацию "Радио Ватикана".
Англиканское сообщество, мировым духовным лидером которого является глава Церкви Англии, в самом деле отличается либеральной трактовкой ряда дискуссионных вопросов. В сентябре 2013 года Церковь Англии впервые в истории Великобритании и Ирландии возвела в сан епископа женщину-священника, в ноябре того же года в Австралии епископом Англиканской церкви впервые была избрана женщина, а в сентябре 2016 года в Англиканской церкви Канады впервые в истории избрали епископом открытого гея. Впрочем, Синод епископов Римско-католической церкви, который заседал в Ватикане осенью 2014 и 2015 годов, призывал с уважением относиться к гомосексуалистам и нетрадиционным парам, которые, "несмотря на падение, могут стать достойными членами Церкви", но ни геев, ни женщин в Риме пока официально не рукополагают.

Служба в Риме стала первым совместным богослужением глав Римско-Католической и Англиканской церквей после разрыва, произошедшего в 1534 году. Как сообщает агентство "Благовест-инфо", по случаю 50-летия открытия Англиканского центра в Риме 36 англиканских и католических епископов из 19 стран мира собрались 30 сентября в английском Кентербери на межконфессиональную встречу. Вечерня в Риме стала кульминацией торжеств.



Другие новости:
  • Впервые в истории Папа Римский и архиепископ Кентерберийский вместе отслужа ...
  • В Англиканской церкви Канады впервые в истории избрали епископом открытого ...
  • В Британии впервые епархию возглавит женщина-епископ
  • Папа Франциск впервые в истории посетил вальденсов и попросил у них прощени ...
  • Речь папы римского в конгрессе США будет транслироваться в Вашингтоне
  • Папа рассказал журналистам, что коку не пробовал, и прокомментировал возобн ...
  • Папа Римский принял участие в экуменическом богослужении в Швеции во имя пр ...
  • Ватикан рассмотрит вопрос о рукоположении женщин в сан диакона



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 