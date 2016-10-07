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Распятие с женской фигурой, изображающей Христа, установлено в епископальном соборе в Нью-Йорке

  
 
7 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Распятие с женской фигурой, изображающей Христа, было установлено в епископальном соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке.
Эта акция была осуществлена спустя более 30 лет после того, как то же самое распятие было впервые показано в этом храме, сообщила Седмица.

Распятие, названное "Христа", было создано художницей Эдвиной Сэндис (Edwina Sandys). Скандальное произведение было осуждено, когда его впервые показали публике в 1984 г. Тогда оно было квалифицировано как “теологически и исторически непростительное”, изображающее Христа в виде женщины.

Теперь же точка зрения американских епископалов на сей "шедевр" радикально изменилась. Епископ Нью-Йоркский Епископальной церкви США Эндрю Дич (Andrew Dietsche) заявил, что верующий “может быть готов увидеть "Христу" не только как произведение искусства, но и как объект веры”. Епископ глубокомысленно отметил, что это возможно в процессе “развития, роста, изучения Церкви”.



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