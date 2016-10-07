Акт вандализма в Риме: иммигрант из Ганы разбил статуи в четырех католических церквях

Иммигрант из Ганы повредил статуи в четырех различных католических церквях Рима во время разрушительной прогулки по итальянской столице, которая началась в пятницу вечером, 30 сентября 2016 г. и закончилось только арестом вандала в субботу утром, сообщила итальянская газета ” Repubblicа”.



39-летний мужчина сначала напал на базилику Санта Прасседа, расположенную неподалеку от знаменитой Санта Мария Маджоре. Здесь преступник уничтожил статую святой мученицы времен ранней Церкви, в честь которой освящен этот храм, один из древнейших в Риме. Вандал также нацелился на Распятие в том же храме, но был вытеснен из базилики одним из ее посетителей. Тогда злоумышленник пошел в базилику Сан Сильвестро, где также повредил статую в нефе храма, сообщает Седмица.



В субботу утром тот же самый вандал повредил еще три статуи в церкви Сан Витале, после чего направился в церковь Сан Джованни деи Фьорентини, где его, наконец-то, арестовала полиция.



Священник одной из поврежденных церквей сказал, что человек, разрушивший скульптуры в храмах, был “сумасшедшим”, и “вопил несвязные фразы” во время своего буйства.