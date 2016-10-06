Четыре типично-не-здоровых продукта для завтрака, которыми вы не должны кормить своих детей.





Исследования показывают, что дети, которые завтракают рано утром, имеют более продолжительную концентрацию внимания, реже опаздывают в школу, получают более высокие баллы на стандартных тестах, и менее вероятно, что они впоследствие будут иметь излишний вес. Но не все завтраки одинаковы, и неправильный выбор еды утром может иметь противоположный эффект тому, что перечислено выше.



Традиционный американский завтрак состоит из тяжёлых рафинированных углеводов, таких как хлопья, блины, рогалики и булочки. Эти продукты имеют низкое содержание клетчатки и быстро перерабатываются организмом в сахар. Эта интерпретация завтрака может быть помехой при попытке дать детям здоровую пищу в начале дня.





Профессор по пищевым исследованиям Нью-Йоркского университета Krishnendu Ray говорит: "Идея о том, что детям нужна мягкая сладкая еда, принадлежит промышленным производителям этих продуктов. Во многих частях мира завтрак прохладный и состоит из кисломолочных и соленых блюд." По этим стандартам квалифицируется истинный завтрак, а не просто какая-нибудь еда утром.



Для того, чтобы получить пользу от утреннего приёма пищи, еда должна состоять из сложных углеводов, клетчатки, натурального сахара и даже из небольшого количества пряностей. Фрукты, овсяные хлопья, цельнозерновой хлеб, сладкий картофель, авокадо и греческий йогурт - это всё великолепные, лёгкие варианты для быстрого завтрака или перекуса, которые поддержат ваших детей до обеда. Тем не менее, очень важно знать, какие продукты не употреблять, так как существуют подводные камни, и они не всегда очевидны.



Берегите здоровье своих детей, избегая следующих типичных продуктов для завтрака.



Блинчики.



Блинчики содержат очень высокий гликемический индекс. Это означает, что углеводы в них быстро преобразуются в глюкозу, а это приводит к резкому скачку сахара в крови. Слишком большое количество глюкозы в крови может привести к увеличению веса и диабету 2-й степени. Домашний бисквит с арахисовым маслом является лучшей альтернативой.



Бутерброды.



Бутерброд "всё-в-одном", состоящий из хлеба, яйца, сыра и мяса, кажется безобидным. Но это далеко не лучший способ начать своё утро. Бутерброды не содержат много клетчатки, и в них много соли, жира и калорий. Несмотря на то, что они удобны, попробуйте вместо этого положить яйцо просто на кусочек цельнозернового тоста. Это небольшое изменение сохранит вашего ребёнка от сотни лишних калорий.



Круассаны



Даже когда в них отсутствует шоколад, круассан больше десерт, чем завтрак. Круассан получается слоёным из-за высокого содержания масла в тесте. Это делает круассан насыщенным большим содержанием жиров.



Пончики



Употребление в пищу одного пончика в неделю может добавить лишние 1500-2000 калорий, что переводится в приблизительно 400 грамм жира в организме. Пончики не являются хорошим выбором для завтрака ребёнка, так как они переполнены сахаром и не содержат клетчатку.



foxnews.com Майкл Серрар

Перевод - Елена Заруба Завтрак - это самый важный приём пищи на протяжении всего дня. Он даёт старт началу обмена веществ, уменьшает чувство голода днём и обеспечивает энергией, необходимой для долгого дня.Исследования показывают, что дети, которые завтракают рано утром, имеют более продолжительную концентрацию внимания, реже опаздывают в школу, получают более высокие баллы на стандартных тестах, и менее вероятно, что они впоследствие будут иметь излишний вес. Но не все завтраки одинаковы, и неправильный выбор еды утром может иметь противоположный эффект тому, что перечислено выше.Традиционный американский завтрак состоит из тяжёлых рафинированных углеводов, таких как хлопья, блины, рогалики и булочки. Эти продукты имеют низкое содержание клетчатки и быстро перерабатываются организмом в сахар. Эта интерпретация завтрака может быть помехой при попытке дать детям здоровую пищу в начале дня.Профессор по пищевым исследованиям Нью-Йоркского университета Krishnendu Ray говорит: "Идея о том, что детям нужна мягкая сладкая еда, принадлежит промышленным производителям этих продуктов. Во многих частях мира завтрак прохладный и состоит из кисломолочных и соленых блюд." По этим стандартам квалифицируется истинный завтрак, а не просто какая-нибудь еда утром.Для того, чтобы получить пользу от утреннего приёма пищи, еда должна состоять из сложных углеводов, клетчатки, натурального сахара и даже из небольшого количества пряностей. Фрукты, овсяные хлопья, цельнозерновой хлеб, сладкий картофель, авокадо и греческий йогурт - это всё великолепные, лёгкие варианты для быстрого завтрака или перекуса, которые поддержат ваших детей до обеда. Тем не менее, очень важно знать, какие продукты не употреблять, так как существуют подводные камни, и они не всегда очевидны.Берегите здоровье своих детей, избегая следующих типичных продуктов для завтрака.Блинчики.Блинчики содержат очень высокий гликемический индекс. Это означает, что углеводы в них быстро преобразуются в глюкозу, а это приводит к резкому скачку сахара в крови. Слишком большое количество глюкозы в крови может привести к увеличению веса и диабету 2-й степени. Домашний бисквит с арахисовым маслом является лучшей альтернативой.Бутерброды.Бутерброд "всё-в-одном", состоящий из хлеба, яйца, сыра и мяса, кажется безобидным. Но это далеко не лучший способ начать своё утро. Бутерброды не содержат много клетчатки, и в них много соли, жира и калорий. Несмотря на то, что они удобны, попробуйте вместо этого положить яйцо просто на кусочек цельнозернового тоста. Это небольшое изменение сохранит вашего ребёнка от сотни лишних калорий.КруассаныДаже когда в них отсутствует шоколад, круассан больше десерт, чем завтрак. Круассан получается слоёным из-за высокого содержания масла в тесте. Это делает круассан насыщенным большим содержанием жиров.ПончикиУпотребление в пищу одного пончика в неделю может добавить лишние 1500-2000 калорий, что переводится в приблизительно 400 грамм жира в организме. Пончики не являются хорошим выбором для завтрака ребёнка, так как они переполнены сахаром и не содержат клетчатку.foxnews.com Майкл СеррарПеревод - Елена Заруба www.adventus.info