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Олимпиада фермеров Америки

  
 
5 октября 2016 | Село
  
 
В то время, как внимание всего мира было сосредоточено на Олимпийских играх в Бразилии, совершенно другие соревнования были проведены в маленьком уголке Новой Англии. На поле вышли фермеры для участия во Второй ежегодной Олимпиаде Фермеров.

Чтобы разогреться, фермеры приняли участие в состязании по метанию тюков сена. После этого все собрались на церемонии открытия, где квартет исполнил песню на тему Олимпийских игр на казу (игрушечная дудочка).

В Олимпиаде приняли участие 60 фермеров.Когда соревнования начались, участники бросились на холм, держа в руках пустые мусорные вёдра и лопаты, состязаясь в эстафете с навозом.
Соревнования были организованы Северо-Восточной Ассоциацией Органического Фермерства штата Вермонт.
По итогам Олимпиады победила команда Cedar Circle Farm из Ист-Степфорда.


1. Niko Horster из Shire Beef держит факел во время церемонии открытия Второй ежегодной Олимпиады фермеров, проводимой в Вершире, штат Вермонт, 9 августа 2016г.
Олимпиада фермеров Америки


2. Джиллиан Вайман из Root 5 Farm из Fairlee держит талисман своей команды, "Брок", во время разминки перед началом Олимпиады Фермеров.
Олимпиада фермеров Америки


3. Фермеры готовятся к метанию тюков сена.
Олимпиада фермеров Америки


4. Женщины играют на казу (игрушечная дудочка) Олимпийскую тему во время церемонии открытия.
Олимпиада фермеров Америки


5. Джиллиан Вайман держит талисман своей команды, "Брок".
Олимпиада фермеров Америки


6. Судья Сэм Фуллер, директор службы Северо-Восточной Ассоциации Органического Фермерства штата Вермонт (в центре), вызывает победителя эстафеты с навозом. Фермер мчался на вершину холма, чтобы заполнить четыре ведра навозом, затем бежал с ними через поле к навозоразбрасывателю у подножия холма.
Олимпиада фермеров Америки


7. Мэрл Рассел из Humble Hill Farm подбрасывает тюк сена, участвуя в соревновании.
Олимпиада фермеров Америки


8. Фермеры спешат наполнить навозом вёдра во время эстафеты с навозом.
Олимпиада фермеров Америки


9. Судья Сэм Фуллер подсчитывает результаты.
Олимпиада фермеров Америки


10. Фермеры перекатывают 700-фунтовые тюки сена по дистанции во время соревнования по упаковке и транспортировке тюков.
Олимпиада фермеров Америки


11. Грегори Уилсон из Opera House Farm метает тюк сена, участвуя в соревновании.
Олимпиада фермеров Америки


12. Дети прыгают через тюки сена, пока их родители ожидают следующее задание.
Олимпиада фермеров Америки


13. Фермеры поднимают руки перед началом эстафеты посева.
Олимпиада фермеров Америки


14. Фермер Сет Бент (справа) и его коллега Бен Блэйс из Root 5 Farm, упал, подскользнувшись во время соревнования по изготовлению 20x20-футового забора.
Олимпиада фермеров Америки


15. Судья из Северо-Восточной Ассоциации Органического Фермерства, штат Вермонт, гарантирует установку забора.
Олимпиада фермеров Америки


16. Фермеры сидят на лугу, ожидая очередное задание.
Олимпиада фермеров Америки


17. Исполняется национальный гимн после объявления победителей и окончания соревнований.
Олимпиада фермеров Америки


18. Elisa Walker (в центре) и её коллеги сидят в установленном 20x20-футовом заборе после соревнования.
Олимпиада фермеров Америки


19. Перед началом первой эстафеты фермеры помогли передвинуть курятник, который был сметён прицепом во время штормового ветра.
Олимпиада фермеров Америки


20. Фермеры бегут на холм к навозной куче во время эстафеты с навозом. Они спешат наполнить навозом четыре мусорных ведра, затем перебежать с ними через поле, чтобы наполнить навозоразбрасыватель у подножия холма.
Олимпиада фермеров Америки


21. Команда Cedar Circle Farm празднует победу посевной эстафеты.
Олимпиада фермеров Америки


По материалам Джессики Риналди.
www.bostonglobe.com
Перевод - Елена Заруба www.adventus.info



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