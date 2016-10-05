Олимпиада фермеров Америки





Чтобы разогреться, фермеры приняли участие в состязании по метанию тюков сена. После этого все собрались на церемонии открытия, где квартет исполнил песню на тему Олимпийских игр на казу (игрушечная дудочка).



В Олимпиаде приняли участие 60 фермеров.Когда соревнования начались, участники бросились на холм, держа в руках пустые мусорные вёдра и лопаты, состязаясь в эстафете с навозом.

Соревнования были организованы Северо-Восточной Ассоциацией Органического Фермерства штата Вермонт.

По итогам Олимпиады победила команда Cedar Circle Farm из Ист-Степфорда.





1. Niko Horster из Shire Beef держит факел во время церемонии открытия Второй ежегодной Олимпиады фермеров, проводимой в Вершире, штат Вермонт, 9 августа 2016г.





2. Джиллиан Вайман из Root 5 Farm из Fairlee держит талисман своей команды, "Брок", во время разминки перед началом Олимпиады Фермеров.





3. Фермеры готовятся к метанию тюков сена.





4. Женщины играют на казу (игрушечная дудочка) Олимпийскую тему во время церемонии открытия.





5. Джиллиан Вайман держит талисман своей команды, "Брок".





6. Судья Сэм Фуллер, директор службы Северо-Восточной Ассоциации Органического Фермерства штата Вермонт (в центре), вызывает победителя эстафеты с навозом. Фермер мчался на вершину холма, чтобы заполнить четыре ведра навозом, затем бежал с ними через поле к навозоразбрасывателю у подножия холма.





7. Мэрл Рассел из Humble Hill Farm подбрасывает тюк сена, участвуя в соревновании.





8. Фермеры спешат наполнить навозом вёдра во время эстафеты с навозом.





9. Судья Сэм Фуллер подсчитывает результаты.





10. Фермеры перекатывают 700-фунтовые тюки сена по дистанции во время соревнования по упаковке и транспортировке тюков.





11. Грегори Уилсон из Opera House Farm метает тюк сена, участвуя в соревновании.





12. Дети прыгают через тюки сена, пока их родители ожидают следующее задание.





13. Фермеры поднимают руки перед началом эстафеты посева.





14. Фермер Сет Бент (справа) и его коллега Бен Блэйс из Root 5 Farm, упал, подскользнувшись во время соревнования по изготовлению 20x20-футового забора.





15. Судья из Северо-Восточной Ассоциации Органического Фермерства, штат Вермонт, гарантирует установку забора.





16. Фермеры сидят на лугу, ожидая очередное задание.





17. Исполняется национальный гимн после объявления победителей и окончания соревнований.





18. Elisa Walker (в центре) и её коллеги сидят в установленном 20x20-футовом заборе после соревнования.





19. Перед началом первой эстафеты фермеры помогли передвинуть курятник, который был сметён прицепом во время штормового ветра.





20. Фермеры бегут на холм к навозной куче во время эстафеты с навозом. Они спешат наполнить навозом четыре мусорных ведра, затем перебежать с ними через поле, чтобы наполнить навозоразбрасыватель у подножия холма.





21. Команда Cedar Circle Farm празднует победу посевной эстафеты.





По материалам Джессики Риналди.

www.bostonglobe.com

Перевод - Елена Заруба В то время, как внимание всего мира было сосредоточено на Олимпийских играх в Бразилии, совершенно другие соревнования были проведены в маленьком уголке Новой Англии. На поле вышли фермеры для участия во Второй ежегодной Олимпиаде Фермеров.Чтобы разогреться, фермеры приняли участие в состязании по метанию тюков сена. После этого все собрались на церемонии открытия, где квартет исполнил песню на тему Олимпийских игр на казу (игрушечная дудочка).В Олимпиаде приняли участие 60 фермеров.Когда соревнования начались, участники бросились на холм, держа в руках пустые мусорные вёдра и лопаты, состязаясь в эстафете с навозом.Соревнования были организованы Северо-Восточной Ассоциацией Органического Фермерства штата Вермонт.По итогам Олимпиады победила команда Cedar Circle Farm из Ист-Степфорда.1. Niko Horster из Shire Beef держит факел во время церемонии открытия Второй ежегодной Олимпиады фермеров, проводимой в Вершире, штат Вермонт, 9 августа 2016г.2. Джиллиан Вайман из Root 5 Farm из Fairlee держит талисман своей команды, "Брок", во время разминки перед началом Олимпиады Фермеров.3. Фермеры готовятся к метанию тюков сена.4. Женщины играют на казу (игрушечная дудочка) Олимпийскую тему во время церемонии открытия.5. Джиллиан Вайман держит талисман своей команды, "Брок".6. Судья Сэм Фуллер, директор службы Северо-Восточной Ассоциации Органического Фермерства штата Вермонт (в центре), вызывает победителя эстафеты с навозом. Фермер мчался на вершину холма, чтобы заполнить четыре ведра навозом, затем бежал с ними через поле к навозоразбрасывателю у подножия холма.7. Мэрл Рассел из Humble Hill Farm подбрасывает тюк сена, участвуя в соревновании.8. Фермеры спешат наполнить навозом вёдра во время эстафеты с навозом.9. Судья Сэм Фуллер подсчитывает результаты.10. Фермеры перекатывают 700-фунтовые тюки сена по дистанции во время соревнования по упаковке и транспортировке тюков.11. Грегори Уилсон из Opera House Farm метает тюк сена, участвуя в соревновании.12. Дети прыгают через тюки сена, пока их родители ожидают следующее задание.13. Фермеры поднимают руки перед началом эстафеты посева.14. Фермер Сет Бент (справа) и его коллега Бен Блэйс из Root 5 Farm, упал, подскользнувшись во время соревнования по изготовлению 20x20-футового забора.15. Судья из Северо-Восточной Ассоциации Органического Фермерства, штат Вермонт, гарантирует установку забора.16. Фермеры сидят на лугу, ожидая очередное задание.17. Исполняется национальный гимн после объявления победителей и окончания соревнований.18. Elisa Walker (в центре) и её коллеги сидят в установленном 20x20-футовом заборе после соревнования.19. Перед началом первой эстафеты фермеры помогли передвинуть курятник, который был сметён прицепом во время штормового ветра.20. Фермеры бегут на холм к навозной куче во время эстафеты с навозом. Они спешат наполнить навозом четыре мусорных ведра, затем перебежать с ними через поле, чтобы наполнить навозоразбрасыватель у подножия холма.21. Команда Cedar Circle Farm празднует победу посевной эстафеты.По материалам Джессики Риналди.www.bostonglobe.comПеревод - Елена Заруба www.adventus.info