Мексика потрясена убийствами трех священников за последнюю неделю

Мексика потрясена убийством трех священников за последнюю неделю. За последние четыре года убито уже 15 священников, и большинство этих преступлений не раскрыто. Следствие и аналитики считают, что в этих убийствах просматриваются кровавые следы наркобаронов, борющихся за власть, сообщает сайт Religionnews. Католический священник Жозе Альфредо Лопес Гуиллен был похищен из его скромного приходского дома в сельском Мичоакане, где он служил в церквушке, посещаемой, в основном, местными земледельцами и животноводами. На следующий день его старенький фольксваген был найден в окрестностях городка Куирога, в 115 км от места похищения, а спустя неделю с дня похищения тело самого священника было обнаружено на заброшенной дороге. Ему выпустили пять пуль в живот, сообщает Седмица. Отец Лопес стал третьим священником, похищенным и убитым в стране за неделю. Предыдущими жертвами стали Алейо Хименес и Хосе Хуарес, священники церкви в городке Роза Рица, тела которых были обнаружены в штате Веракрус. Эти преступления считают еще одним свидетельством волны беззакония, захлестнувшей Мексику, и дело дошло до того, что в этой глубоко религиозной стране даже служители церкви уже не ограждены от насилия. В последнем отчете национального агентства статистики указывается, что за 2015 год 93.7 % преступлений в стране либо не фиксировались вообще, либо еще не расследованы, и прирост этой цифры составил 0.9% к последнему году. Мотивы нападений на священников остаются не вполне понятными. Вспоминается, что в конце 1920-х годов в стране были убиты сотни священников в ходе антицерковных выступлений, описанных романистом Грэхемом Грином. Но последняя череда нападений, по свидетельству аналитиков, не мотивирована никакими богоборческими движениями, а идет в русле того кровопролития, которое вызвано борьбой за влияние в стране между организованными преступными группами и коррумпированными чиновниками. Хотя многие наркобароны и дилеры считают себя верными католиками, нередки случаи убийства священников только за то, что они осуждают преступления либо просто отказываются крестить детей наркодельцов. «Убив приходского священника маленькой деревни, наркодельцы просто жестоко продемонстрировали силу своей власти. Они не уважают даже освященную обычаем и верой духовную власть священника и, убивая его, говорят тем самым – мы тут единственная власть» - говорит Пабло Миянгос-Гонзалес, историк Центра исследований и экономических учений. Всего с 2006 года, без учета последних жертв, от рук убийц уже пало 28 священников, по подсчетам Католического медиа-центра Мексики, причем большинство из них убито в тех штатах, где особенно сильны преступные группировки. «Это даже не война против церкви по мотивам ненависти к вере. Это война ради тотального разрушения мексиканского общества» - говорится в послании Центра. «Мы встревожены и возмущены» - говорит отец Алехандро Солалинде, известный священник, служащий в центре миграции в Оахаке, которому уже много раз угрожали коррумпированные политики и лидеры преступных группировок за ту критику, которой он подвергает католических иерархов, игнорирующих, по его словам, рост преступности в стране, боясь огорчить влиятельных политиков. Власти попытались бросить тень на убитого священника Лопеса, распустив слух, что есть записи камер наблюдения местной гостиницы, где он был в компании подростка, но этот слух был быстро опровергнут. Подобным же образом власти пытались очернить двух священников в Веракрусе, которые якобы пили алкоголь в компании преступников, которые затем их убили – и это тоже оказалось ложью. Католические власти страны уже заявили, что подобные обвинения строятся по одному и тому же шаблону – когда священников пытаются выставить отчасти виновными в тех преступлениях, жертвами которых они сами же и пали.