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Как влияет сахар на сердечные заболевания

  
   
 
Как влияет сахар на сердечные заболевания человека рассматривается в длкладе группы учёных из США, опубликованном в информационном агенстве "The Guardian".

Под руководством профессора Дж.Пурнелла из Университета Орегона ученые провели исследования различных сердечно-сосудистых заболеваний человека. В результате ученые пришли к выводу, что одной из важнейших причин критических проблем с сердцем человека является повышенное количество употребляемого сахара.

В эксперименте участвовало две группы добровольцев. Первая группа добровольцев не превышала дневную допустимую норму сахара. Участники же второй группы на протяжении всего исследования употребляли в пищу повышенное количество сахара.

После завершения исследования результаты показали, что у людей, употреблявших повышенное содержание сахара, в несколько раз увеличился риск возникновения заболеваний сердца.




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