Как влияет сахар на сердечные заболевания человека рассматривается в длкладе группы учёных из США, опубликованном в информационном агенстве "The Guardian".



Под руководством профессора Дж.Пурнелла из Университета Орегона ученые провели исследования различных сердечно-сосудистых заболеваний человека. В результате ученые пришли к выводу, что одной из важнейших причин критических проблем с сердцем человека является повышенное количество употребляемого сахара.



В эксперименте участвовало две группы добровольцев. Первая группа добровольцев не превышала дневную допустимую норму сахара. Участники же второй группы на протяжении всего исследования употребляли в пищу повышенное количество сахара.



После завершения исследования результаты показали, что у людей, употреблявших повышенное содержание сахара, в несколько раз увеличился риск возникновения заболеваний сердца.