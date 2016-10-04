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Впервые в истории Папа Римский и архиепископ Кентерберийский вместе отслужат вечерню

  
 
4 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Впервые в истории Папа Римский и архиепископ Кентерберийский вместе совершат вечерню. Совместное богослужение состоится 5 октября в римской церкви св. Григория на холме Целий. Служба в Риме, о которой сообщила 3 октября пресс-служба Святого Престола, станет первым совместным богослужением глав Римско-Католической и англиканской Церквей после разрыва между ними, произошедшего в 1534 году, сообщает Благовест. По случаю 50-летия открытия Англиканского центра в Риме 36 англиканских и католических епископов из 19 стран мира собрались 30 сентября в английском Кентербери на межконфессиональную встречу. Ее кульминацией будет вечерня в Риме, которую совершат Папа Франциск и архиепископ Джастин Уэлби. Песнопения на вечерне исполнят хоры Сикстинской капеллы и Кентерберийского собора. На следующий день после богослужения, 6 октября, Папа и архиепископ Уэлби встретятся в рамках частной аудиенции. Стало известно, что во время богослужения на Целии на пальце Джастина Уэлби будет перстень, подаренный в 1966 году Папой Павлом VI тогдашнему архиепископу Кентерберийскому Майклу Рамси. 50 лет назад духовный глава англикан был впервые принят в Ватикане после раскола 1534 года – именно тогда и был создан Англиканский центр в Риме, ставший своего рода постоянным представительством Англиканской Церкви при Ватикане. По словам директора этого центра Дэвида Моксона, за последние 50 лет отмечался «явный прогресс на пути к большему единству» между двумя Церквами. «Полное единств между двумя традициями возможно», -- считает он, добавляя, что на 85% вероучение англикан и католиков совпадает.



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