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Телевизор убивает в детях креативность, говорят специалисты

  
 
4 октября 2016 | Христианские новости
  
 
В эксперименте ученых из Университета Стаффордшира приняли участие 60 детей в возрасте трех лет. Специалисты разделили детей на группы. Некоторым показывали эпизоды мультфильма “Почтальон Пэт”, а остальным дали книги и пазлы. Затем участники прошли тест на креативность. Ученые оценивали количество и оригинальность идей, возникавших у детей, передает Deccan Chronicle. У участников, смотревших мультфильмы в течение всего 15 минут, идеи были менее оригинальными по сравнению с теми, кто рассматривал книги или собирал пазлы. Правда, через некоторое время отрицательный эффект сходил на нет. На количество идей просмотр телевизора не влиял. Исследователи отмечают: из-за телевизора дети могут перестать творчески подходить к процессу игры. Это может негативно сказаться на их развитии. Ученые призывают родителей и педагогов взять их выводы на вооружение.



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