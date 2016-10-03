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Франциск призвал уважать содомитов.

  
 
3 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Папа римский Франциск заявил, что к гомосексуалистам и транссексуалам нужно проявлять уважение.
Об этом сообщает Reuters.

"Если гей предстанет перед Христом, он не прогонит его со словами "Уходи, потому что ты гомосексуалист", - заявил понтифик, рассказав, что, будучи священником, епископом и папой, служил людям, которых привлекают представители своего пола, так же, как и обычным прихожанам.

Глава католической церкви, однако, подверг критике гендерную теорию, подразумевающую, что люди могут сами относить себя к тому или иному полу, к обоим одновременно или вообще отказаться от определений. Понтифик назвал эту идею противоестественной и заявил, что в школах подобных теорий освещать не следует.

"Одно дело, когда мы говорим о человеке, у которого есть склонности или выбор. Человек может даже менять пол. И совсем другое дело - преподавать подобные вещи в школах с целью изменения мировосприятия. Я называю это идеологической колонизацией", - заметил понтифик.

Напомним, ранее папа Римский посоветовал американцам помолиться перед выборами президента.



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