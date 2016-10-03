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Власти Саудовской Аравии депортировали из страны 27 католиков

  
 
3 октября 2016 | Христианские новости
  
 
Власти Саудовской Аравии депортировали из страны 27 католиков (все они — ливанские марониты), которые были арестованы за участие в богослужении в праздник Успения Божией Матери, совершенном в частном доме, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу британское интернет-издание EWTN.
Саудовская религиозная полиция совершила рейд на частный дом в Аль Хафий, где проходило празднование христианского праздника. Полиция задержала всех, "причастных к неисламской молитве".
Набег на молитвенное собрание и депортация группы христиан с очевидностью нарушают новую саудовскую религиозную политику, о которой было объявлено в 2006 г.: она предполагает, что христианам разрешено практиковать свою религию конфиденциально, избегая публичности.



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