Власти Саудовской Аравии депортировали из страны 27 католиков (все они — ливанские марониты), которые были арестованы за участие в богослужении в праздник Успения Божией Матери, совершенном в частном доме, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу британское интернет-издание EWTN.

Саудовская религиозная полиция совершила рейд на частный дом в Аль Хафий, где проходило празднование христианского праздника. Полиция задержала всех, "причастных к неисламской молитве".

Набег на молитвенное собрание и депортация группы христиан с очевидностью нарушают новую саудовскую религиозную политику, о которой было объявлено в 2006 г.: она предполагает, что христианам разрешено практиковать свою религию конфиденциально, избегая публичности.