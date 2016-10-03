Школы Теннесси после жалоб родителей будут меньше учить исламу

В большинстве средних школ штата Теннесси (США) сократили программу по изучению истории и религии ислама, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на CBN News. В прошлом году в Теннесси родители семиклассников обвинили школу в продвижении ислама, когда выяснилось, что на протяжении трех недель дети со многими подробностями изучали доктрины и фундаментальные убеждения ислама и должны были исповедовать, что "нет Бога кроме Аллаха". В это же время христианство вообще было пропущено в программе. Совет штата Теннесси по вопросам образования решил пересмотреть школьную программу социальных исследований. Сейчас из проекта учебного пособия на 2019-2020 год удалили целый раздел об изучении ислама. Новое пособие в настоящее время проходит публичные слушания. Из проекта были удалены информация о расширении мусульманского господства и культурном расширении ислама, об истоках ислама, о жизни и учении Мухаммеда, стандарты о понимании Корана и различных сект ислама. Вице-президент Совета по образованию штата Теннеси Сьюзен Лодэл, что ислам останется необходимой частью преподавания истории. Большая часть разделов, касающихся христианства, иудаизма, буддизма и других религий останется без изменений.