Турция: приговор убийцам христиан вынесен через девять лет после жестокого преступления

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению пятерых граждан страны, совершивших в апреле 2007 года жестокое убийство трех христиан-евангеликов в городе Малатья. При этом было постановлено, что осужденные будут оставаться на свободе до утверждения приговора вышестоящей инстанцией.

Эмре Гунайдин, Салих Гюрлер, Абузер Йилдырым, Джума Оздемир и Хамит Чекер были признаны виновными в умышленном убийстве. Приговор был вынесен на 115-м заседании по этому громкому делу. сообщает Благовест.

18 апреля 2007 года пятеро молодых людей ворвались в помещение христианского издательства «Зерве» и зверски расправились над тремя его сотрудниками – турками Неджати Айдыном и Угуром Юкселом и немцем Тильманом Геске. Троих христиан сначала связали, подвергли пыткам, а затем перерезали им горло.

В ходе расследования убийство в Малатье было связано с деятельностью тайной террористической организации «Эргенекон», в которую входил ряд руководителей вооруженных сил и спецслужб Турции. По версии турецких властей, целью «Эргнекона» была дестабилизация положения в стране, которая помогла бы заговорщикам осуществить государственный переворот. Именно на «Эргенекон» была возложена ответственность за убийство известного турецко-армянского журналиста Гранта Динка в январе 2007 и попытка покушения на писателя Орхана Памука, пишет «Википедия».

В ходе процесса над убийцами из Малатьи ряд свидетелей также утверждал, что они подвергались манипуляциям со стороны представителей турецкого правосудия, связанных с движением «Хизмет» Фетуллаха Гюлена.

В определенный момент главным организатором убийства был назван отставной генерал Хуршит Толон, связанный с «Эргенеконом», однако в 2014 году он был освобожден из-под стражи. Вскоре после этого трое других арестованных дали показания, в соответствии с которыми за организацией убийства стоял «Хизмет».