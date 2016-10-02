  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Православные намерены преследовать прилетевшего в Папу Римского, пока он не “отречется от ереси”

  
 
2 октября 2016 | Христианские новости
  
 

Папа Римский Франциск прибыл с двухдневным визитом в Грузию, где в Тбилисском международном аэропорту его встретили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, а также живущие в республике и прибывшие из разных стран католики

Папа Римский Франциск прибыл с двухдневным визитом в Грузию, где в Тбилисском международном аэропорту его встретили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, а также живущие в республике и прибывшие из разных стран католики, сообщает "Интерфакс". Церемония встречи транслировалась в режиме онлайн на сайте Ватикана. сообщает newsru.com

Несколько десятков представителей общественной организации "Союз православных родителей" и священнослужителей Грузинской православной церкви на дороге от аэропорта выразили протест против визита Папы в республику.

Во время проезда кортежа с понтификом участники акции подняли плакаты с надписями "Ватикан - религиозный агрессор". В "Союзе православных родителей" журналистам пояснили, что проповедь Папы неуместна, и пообещали проводить акции протеста везде, где бы он ни появился в Грузии.

Акция проходила под присмотром полиции и была анонсирована заранее. "Кавказский узел" цитировал одного из протестующих, представителя Грузинской православной церкви отца Арчила, который заявил: "Мы против этого визита, потому что он (Папа Римский) - апостольский. Он приезжает нас просвещать, учить чему-то - в этом вся проблема. Если бы он просто приехал на встречу с католиками, то у нас не было бы к нему претензий. Этот визит очень плох для Грузии и для православия. Православная вера и Святые отцы учат, что истинна только православная вера, а все остальное - ересь. Папа Римский - иерарх ереси, пусть он покается, отречется от ереси, примет православие, и мы снова станем братьями".

По его словам, среди священников Грузинской православной церкви "немало тех, кто выступает против этого визита", и они намерены поднять этот вопрос в патриархии. При этом священник не стал комментировать предстоящую встречу Католикоса-Патриарха с Франциском. "Я до последнего надеялся, что этой встречи не будет", - заявил он.

В рамках визита глава Римско-католической церкви проведет в субботу, 1 октября, встречи с Маргвелашвили и Илией Вторым, затем встретится в президентском дворце с представителями грузинских властей и дипломатического корпуса и в тот же день проведет мессу на стадионе "Локомотив" имени Михаила Месхи в Тбилиси.

После мессы Франциск посетит Кафедральный собор Светицховели в древней столице Грузии - городе Мцхета в 20 км от Тбилиси.

Поездка понтифика в Грузию проходит под девизом "Мир вам". Как заявил ординарий Апостольской администратуры Кавказа епископ Римско-католической церкви Джузеппе Пазотто, на встречах в республике и во время торжественной мессы "Понтифик уделит главное внимание вопросам мира", пишет портал "Грузия Online". Об этом говорится и в аккаунте Папы в Twitter: "Сегодня я уезжаю в Грузию и Азербайджан. Пожалуйста, сопровождайте меня своими молитвами, чтобы мы могли сеять мир, единство и примирение друг с другом".


В рамках визита запланированы встречи с представителями правительства, гражданской общественности и аккредитованных в Тбилиси посольств зарубежных стран.

Первый раз Папа Римский Иоанн Павел II приезжал в Грузию в 1999 году. Он провел встречи с тогдашним президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе и ночевал в приюте для бездомных. Как передает РИА "Новости", Франциск, в отличие от него, решил остановиться в своей резиденции в посольстве Ватикана, которое действует с 2004 года.



Другие новости:
  • Президент Грузии с Папой Римским обсудил региональную безопасность
  • Папа Римский Франциск встретится с президентом США Бараком Обамой в Белом д ...
  • Патриарх всея Грузии Илия II: «Политика России плохо обернется самой России ...
  • Папа Римский - "католики должны выступить в роли "создателей единства"
  • Папа римский благословил Стивена Хокинга на встрече в Ватикане
  • В мире царит атмосфера войны, - Папа Римский Франциск
  • Папа Римский обсудил с Меркель ситуацию в Украине и вдохновил ее действоват ...
  • Папа Римский встретится с нищими и обездоленными в США



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 