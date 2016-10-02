Православные намерены преследовать прилетевшего в Папу Римского, пока он не “отречется от ереси”

Папа Римский Франциск прибыл с двухдневным визитом в Грузию, где в Тбилисском международном аэропорту его встретили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, а также живущие в республике и прибывшие из разных стран католики

Папа Римский Франциск прибыл с двухдневным визитом в Грузию, где в Тбилисском международном аэропорту его встретили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, а также живущие в республике и прибывшие из разных стран католики, сообщает "Интерфакс". Церемония встречи транслировалась в режиме онлайн на сайте Ватикана. сообщает newsru.com

Несколько десятков представителей общественной организации "Союз православных родителей" и священнослужителей Грузинской православной церкви на дороге от аэропорта выразили протест против визита Папы в республику.

Во время проезда кортежа с понтификом участники акции подняли плакаты с надписями "Ватикан - религиозный агрессор". В "Союзе православных родителей" журналистам пояснили, что проповедь Папы неуместна, и пообещали проводить акции протеста везде, где бы он ни появился в Грузии.

Акция проходила под присмотром полиции и была анонсирована заранее. "Кавказский узел" цитировал одного из протестующих, представителя Грузинской православной церкви отца Арчила, который заявил: "Мы против этого визита, потому что он (Папа Римский) - апостольский. Он приезжает нас просвещать, учить чему-то - в этом вся проблема. Если бы он просто приехал на встречу с католиками, то у нас не было бы к нему претензий. Этот визит очень плох для Грузии и для православия. Православная вера и Святые отцы учат, что истинна только православная вера, а все остальное - ересь. Папа Римский - иерарх ереси, пусть он покается, отречется от ереси, примет православие, и мы снова станем братьями".

По его словам, среди священников Грузинской православной церкви "немало тех, кто выступает против этого визита", и они намерены поднять этот вопрос в патриархии. При этом священник не стал комментировать предстоящую встречу Католикоса-Патриарха с Франциском. "Я до последнего надеялся, что этой встречи не будет", - заявил он.

В рамках визита глава Римско-католической церкви проведет в субботу, 1 октября, встречи с Маргвелашвили и Илией Вторым, затем встретится в президентском дворце с представителями грузинских властей и дипломатического корпуса и в тот же день проведет мессу на стадионе "Локомотив" имени Михаила Месхи в Тбилиси.

После мессы Франциск посетит Кафедральный собор Светицховели в древней столице Грузии - городе Мцхета в 20 км от Тбилиси.

Поездка понтифика в Грузию проходит под девизом "Мир вам". Как заявил ординарий Апостольской администратуры Кавказа епископ Римско-католической церкви Джузеппе Пазотто, на встречах в республике и во время торжественной мессы "Понтифик уделит главное внимание вопросам мира", пишет портал "Грузия Online". Об этом говорится и в аккаунте Папы в Twitter: "Сегодня я уезжаю в Грузию и Азербайджан. Пожалуйста, сопровождайте меня своими молитвами, чтобы мы могли сеять мир, единство и примирение друг с другом".



В рамках визита запланированы встречи с представителями правительства, гражданской общественности и аккредитованных в Тбилиси посольств зарубежных стран.

Первый раз Папа Римский Иоанн Павел II приезжал в Грузию в 1999 году. Он провел встречи с тогдашним президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе и ночевал в приюте для бездомных. Как передает РИА "Новости", Франциск, в отличие от него, решил остановиться в своей резиденции в посольстве Ватикана, которое действует с 2004 года.