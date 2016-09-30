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Иудеи празднуют Новый год

  
 
30 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Свыше 3,5 тыс. сотрудников различных правоохранительных органов следят за порядком в Иерусалиме в связи с иудейским Новым годом Рош а-Шона и в последующие девять дней до праздника Йом-Кипур Об этом сообщает 316NEWS со ссылкой на sedmitza.ru. «Это общий режим реагирования на угрозы. Полицейские подразделения повысили безопасность в Иерусалиме и вокруг него, включая торговые центры, автобусные и железнодорожные станции, особый упор сделан на безопасности Старого города», — заявил представитель местной полиции Мики Розенфельд, которого цитирует издание «Джерузалем пост». По его словам, пограничная полиция «Магав», специальные патрули и оперативники под прикрытием будут в особенности задействованы в первые дни праздников. При этом дополнительные силы служб безопасности направят в Старый город, куда ожидается прибытие тысяч иудеев.



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