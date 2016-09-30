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Продолжаются работы по восстановлению деталей Второго храма в Иерусалиме

  
 
30 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Археологи из иерусалимского Temple Mount Sifting Project (Проекта по исследованию Храмовой горы) с уверенностью заявляют, что ими успешно восстановлен уникальный архитектурный элемент Второго Храма. Речь идет о декоративных плитах, которые украшали портик на вершине Храмовой горы. Постройка относилась к правлению царя Ирода, управлявшего страной с 37 по 4 г. до н. э., сообщает 316NEWS со ссылкой на sedmitza.ru. “Открытие позволяет нам получить представление о невероятном великолепии храма”, — заявил д-р Габриэль Баркай, соучредитель и директор Temple Mount Sifting Project. Восстановленная плитка была продемонстрирована широкой публике на 17-й ежегодной городской археологической конференции «Град Давидов». “Впервые археологи смогли успешно восстановить элемент Второго Храма времен Ирода”, — заявил Зачи Двира, соучредитель и директор проекта. Temple Mount Sifting Project был реализован после того, как тонны земли без исследования были изъяты с Храмовой горы в 1999 году. Резиденция «Проекта» расположена в национальном парке Долина Цурим и функционирует при поддержке городского Фонда Давида и Фонда израильской археологии. Инициатива осуществляется под эгидой Бар-Иланского университета и Агентства по паркам и природе Израиля. Фрэнки Снайдер, член Temple Mount Sifting Project, сказал, что команда исследователей и экспертов в области изучения древностей «смогла восстановить пол и узоры декоративной плитки, используя геометрические принципы. Мы учитывали известную нам информацию о плиточном дизайне других зданий времен Ирода». Ф. Снайдер имеет академическое образование в области математики и иудаики. На сегодняшний день было обнаружено около 600 цветных фрагментов каменного пола, причем более 100 из них можно датировать периодом Второго храма. Этот тип полов вполне соответствует обнаруженному во дворцах Ирода в Масаде, Иродионе и Иерихоне, а также величественным дворцам и виллам в Италии, которые также хронологически соответствуют времени Ирода. Сегменты плитки, в основном, импортируемые из Малой Азии, Греции, Туниса и Египта были созданы из полированного разноцветного камня, из которого удобно вырезать различные геометрические фигуры. Римско-еврейский историк Иосиф Флавий (1 век н. э.), писал: “ … [двор Храмовой горы] был полностью выложен камнями различных видов и расцветок…” (Иудейская война 5:2). В талмудической литературе описывается великолепное сооружение Храмовой горы. “Теперь, в результате математических поисков Фрэнки Снайдера, мы преуспели в воссоздании реальной картины плитки. Это первый раз, когда мы можем увидеть своими глазами великолепие пола, который украшал Второй храм 2000 лет назад”, — заявил д-р Габриэль Баркай, соучредитель и директор Фонда. Он добавил, что с момента создания проекта в 2004 году, более чем 200 000 добровольцев со всего мира приняли участие в исследовании почвы, что представляет собой беспрецедентное явление в области археологических исследований.



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