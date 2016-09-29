В Алеппо за неделю погибли 96 детей

С 23 сентября в восточной части Алеппо погибли не менее 96 детей. Еще 233 ребенка были ранены, сообщает международная организация ЮНИСЕФ.

По данным организации, в этой части города осталось около 30 врачей, для оказания необходимой экстренной помощи не хватает оборудования.

По словам одного из местных врачей, дети умирают от полученных травм из-за того, что нет возможности вовремя оказать им медицинскую помощь, пишут "Все Новости".

19 сентября Россия заявила, что армии Башара Асада соблюдать перемирие в Сирии бессмысленно, поскольку боевики продолжают обстрелы.

Позже в этот день Дамаск объявил о прекращении режима перемирия в Сирии.

На следующий день Россия и Асад атаковали боевиков в Алеппо.

25 сентября США сообщили, что Россия и власти Сирии проводят полномасштабную наступательную операцию на востоке Алеппо.