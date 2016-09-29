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В Алеппо за неделю погибли 96 детей

  
 
29 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
С 23 сентября в восточной части Алеппо погибли не менее 96 детей. Еще 233 ребенка были ранены, сообщает международная организация ЮНИСЕФ.
По данным организации, в этой части города осталось около 30 врачей, для оказания необходимой экстренной помощи не хватает оборудования.
По словам одного из местных врачей, дети умирают от полученных травм из-за того, что нет возможности вовремя оказать им медицинскую помощь, пишут "Все Новости".
19 сентября Россия заявила, что армии Башара Асада соблюдать перемирие в Сирии бессмысленно, поскольку боевики продолжают обстрелы.
Позже в этот день Дамаск объявил о прекращении режима перемирия в Сирии.
На следующий день Россия и Асад атаковали боевиков в Алеппо.
25 сентября США сообщили, что Россия и власти Сирии проводят полномасштабную наступательную операцию на востоке Алеппо.



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