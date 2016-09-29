Президент намерен создать в Бабьем Яре Мемориал Холокоста

Президент Украины Петр Порошенко призывает украинцев и мировое сообщество поддержать материально создание Мемориала Холокоста в Бабьем Яре, передает NewsOne. Президент отметил, что для Мемориала важна каждая гривна и призвал поддержать проект материально. "Я призываю украинскую и мировую общественность присоединиться к этой инициативе. Будущий Мемориал Холокоста в Бабьем Яру будет местом почтения не только погибших евреев, но и всех украинцев независимо от их национальности", – с таким призывом он обратился во время презентации фильма о трагедии в Бабьем Яре. Также Порошенко подчеркнул, что данная инициатива станет своего рода усилием по исследованию исторической правды. Кроме этого это поможет бороться с участившимися спекуляциями в истории. "Эта память должна служить предостережением и нашим современным и будущим поколениям об опасности ненависти, фанатизма, расизма и нетерпимости", – указал Порошенко. 19 сентября 1941 года Киев был оккупирован немецкими фашистами. 28 сентября 1941 года на улицах столицы было развешено оповещение о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев. Всего за годы оккупации в Бабьем Яру было захоронено по разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек. Кроме евреев там погибли жители Киева других национальностей, военнопленные Красной Армии и ОУН-УПА, цыгане, а также душевнобольные. После завершения Великой Отечественной войны советская власть пыталась скрыть трагедию Бабьего Яра, но в 1966 году по случаю 25-й годовщины трагедии прошли акции протеста, после чего было принято решение об установлении памятника.