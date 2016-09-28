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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Продукты для иммунитета. ТОП-20

  
   
 
ТОП-20 самых полезных продуктов для укрепления своей иммунной системы.
Отмечается, что для поддержания организма в осенний период, необходимо включить в свою иммунную диету как можно больше белковой пищи. Ведь именно они содержат необходимые организму аминокислоты, синтезирующие иммуноглобулин.
По словам экспертов, необходимая суточная норма белка составляет всего 100 граммов.

Вторая важная составляющая диеты для иммунитета — липиды. Они служат основой для клеток иммунной системы, стенок лимфоцитов и макрофагов: клеток, которые непосредственно атакуют врага и затем утилизируют его останки.
В сутки эксперты рекомендуют принимать всего 30 граммов жиров, поэтому за талию переживать не стоит. Просто заправляйте салат растительным маслом, а на зерновой тост с утра намазывайте сливочное.

ТОП-20 продуктов, которые повышают иммунитет:
Семечки, орехи
Бобовые
Гречневая крупа
Нежирное мясо
Рыба
Ржаной хлеб
Лук
Морковь
Капуста
Свекла
Тыква
Яблоки
Бананы
Инжир
Курага
Изюм
Чернослив
Хрен
Горчица
Имбирь




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