  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Опрос: Три четверти украинцев не уверены в завтрашнем дне

  
 
28 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Эмоциональный фон украинского общества характеризуется преобладанием двух основных чувств: тревоги (37-45%) и надежды (35-43%), отмечают социологи. Уверенность в завтрашнем дне испытывает каждый четвертый житель Украины (26%), тогда как у большинства украинцев (74%) – нет уверенности в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Эмоциональный фон украинского общества с начала текущего года характеризуется преобладанием двух основных чувств: тревоги (37-45%) и надежды (35-43%), отмечают социологи, пишет Сегодня. Материальное положение семей с начала текущего года жители Украины преимущественно оценивали как плохое (55-61%) либо среднее (34-40%). Ожидания изменения жизни в сентябре текущего года также характеризуются либо ожиданием ухудшения (41%), либо сохранения текущего положения (36%). В улучшение жизни через год верит лишь каждый десятый украинец (10%). В оценках стабильности политической ситуации также доминирует негатив. Пик негатива приходится на январь 2014 года (94%). В 2016 году уровень оценок политической ситуации как нестабильной составил 77-88%. При этом отмечается динамика снижения негативных оценок стабильности политической ситуации в стране. Опрос проводился в 2-13 сентября компанией Research & Branding Group среди 1799 респондентов во всех областях Украины кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки – 2,4%. Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group число украинцев, считающих себя счастливыми, практически не изменилось – если в мае 2016 года таковых было 66%, то к сентябрю их стало 68%.



Другие новости:
  • Церковь уже не лидер доверия украинцев
  • Опрос: большинство евангелистов в США не приемлют священство женщин
  • В Украине 1,7 млн переселенцев
  • Опрос: Почти 70% украинцев считают, что власть не должна вмешиваться в дела ...
  • Путину доверяют рекордные 85% россиян - опрос
  • Apple запретила продавать свою продукцию в Крыму
  • Президент Украины отвел Кобзарю второе место, первое — Библии
  • Соцопрос: Больше половины граждан России не хотят приютить беженцев из Укра ...



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 