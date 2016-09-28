Опрос: Три четверти украинцев не уверены в завтрашнем дне

Эмоциональный фон украинского общества характеризуется преобладанием двух основных чувств: тревоги (37-45%) и надежды (35-43%), отмечают социологи. Уверенность в завтрашнем дне испытывает каждый четвертый житель Украины (26%), тогда как у большинства украинцев (74%) – нет уверенности в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Эмоциональный фон украинского общества с начала текущего года характеризуется преобладанием двух основных чувств: тревоги (37-45%) и надежды (35-43%), отмечают социологи, пишет Сегодня. Материальное положение семей с начала текущего года жители Украины преимущественно оценивали как плохое (55-61%) либо среднее (34-40%). Ожидания изменения жизни в сентябре текущего года также характеризуются либо ожиданием ухудшения (41%), либо сохранения текущего положения (36%). В улучшение жизни через год верит лишь каждый десятый украинец (10%). В оценках стабильности политической ситуации также доминирует негатив. Пик негатива приходится на январь 2014 года (94%). В 2016 году уровень оценок политической ситуации как нестабильной составил 77-88%. При этом отмечается динамика снижения негативных оценок стабильности политической ситуации в стране. Опрос проводился в 2-13 сентября компанией Research & Branding Group среди 1799 респондентов во всех областях Украины кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки – 2,4%. Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group число украинцев, считающих себя счастливыми, практически не изменилось – если в мае 2016 года таковых было 66%, то к сентябрю их стало 68%.