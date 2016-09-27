В Англиканской церкви Канады впервые в истории избрали епископом открытого гея

В Канаде впервые в истории Англиканской церкви в сан епископа был рукоположен открытый гомосексуалист. 45-летний Кэнон Робертсон, который вместе со своим партнером Моханом воспитывает двоих детей, стал епископом третьей по размеру в стране епархии Торонто, сообщает Christian Radio. "Я понимаю, что это исторический день для нашей Церкви. Не секрет, что я первый в истории открытый гей, избранный епископом не только в нашей Церкви, но, возможно, и в Канаде. Я отдаю себе отчет в том, что многим будет трудно с этим смириться, но другие воспримут мое назначение с радостью, потому что многие этого ждали и молились, чтобы это свершилось", - поделился Робертсон. Он был рукоположен в сан диакона в 1997 году после того, как получил степень магистра богословия в Колледже Троицы Университета Торонто. Во время выборов епископа многие открыто протестовали против выдвижения Робертсона и настаивали на том, что его образ жизни не соответствует традиционным укладам Церкви. "Я абсолютно уверен, что буду епископом для всей Церкви, в том числе и для тех, чей взгляды на вещи в корне не соответствует моему. Я и их епископ", - подчеркнул Робертсон. Англиканская церковь признала однополые союзы в 2002 году, за три года до того, как однополые браки были официально легализованы на всей территории Канады. Напомним, что посвященный вопросам семьи Синод епископов Римско-католической церкви, который заседал в Ватикане осенью 2014 и 2015 годов, призвал с большим уважением относиться к гомосексуалам и нетрадиционным парам, которые, "несмотря на падение, могут стать достойными членами Церкви". "Надо принимать людей такими, какие они есть, для того, чтобы понимать, как их поддержать и поощрить в поисках Бога. Только при такой поддержке они будут чувствовать себя равноправной частью Церкви. Это касается как разведенных и второбрачных католиков, так и гомосексуалов, а также нетрадиционных семейных пар", - заявлял венгерский кардинал Петер Эрде. Эрде особо подчеркивал, что, поскольку однополые браки являются одной из "моральных проблем" современности, они не могут рассматриваться на равных с традиционными союзами. Однако, по мнению католического иерарха, "они могут порой показывать примеры взаимной помощи на грани жертвы, что составляет драгоценный опыт в жизни партнеров".