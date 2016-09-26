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В Украине будет платная телемедицина

  
   
 
Кабинет министров Украины внес изменения в "Перечень платных услуг, которые предоставляются в государственных учреждениях здравоохранения и высших медицинских учебных заведениях".

Согласно решению правительства, учреждениям здравоохранения разрешается предоставлять медицинскую помощь с применением телемедицины, что "обеспечит конституционное право граждан на качественную медицинскую помощь и позволит расширить доступ к таким услугам". "Также это будет способствовать эффективной организации оказания медпомощи в условиях, когда расстояние является критическим фактором", - говорится в постановлении правительства від от 22 сентября 2016 года № 648.

Расширение перечня создаст условия для привлечения дополнительных средств юридических и физических лиц за счет применения телемедицины при оказании медицинской помощи как услуги, которая может быть предоставлена с большим сервисом для пациента в любом месте, где он в ней нуждается, отмечается постановлении. Читайте также: Агентство Fitch усомнилось в способности правительства Гройсмана проводить реформы

В сентябре заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что система государственного медицинского страхования должна заработать в Украине с 2017 года. "Этот план очень громоздкий. Он предусматривает серьезные изменения нормативной базы, в том числе законов, принятие постановлений Кабмина", - сказал замминистра.
http://zn.ua




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