Задержан убийца полицейских в Днепре. Полицейский погиб в День Рождения своей трехлетней дочери. | Политика



Полицейский погиб в День Рождения своей трехлетней дочери.



Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "056.ua", главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что злоумышленник сам обратился за медицинской помощью.



"У него было огнестрельное ранение. Он сказал нашим врачам, что доверяет только им, поскольку однажды он здесь уже лечился после ранения, полученного в зоне АТО", - рассказал Рыженко.



Врач приемного покоя сообщил о пациенте с огнестрелом правоохранителям и те задержали стрелявшего в полицейских.



Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выМинистр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух патрульных в Днепре.







Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "056.ua", главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что злоумышленник сам обратился за медицинской помощью.



"У него было огнестрельное ранение. Он сказал нашим врачам, что доверяет только им, поскольку однажды он здесь уже лечился после ранения, полученного в зоне АТО", - рассказал Рыженко.



Врач приемного покоя сообщил о пациенте с огнестрелом правоохранителям и те задержали стрелявшего в полицейских.



Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.



Водитель маршрутки, который пытался перегородить путь убийце патрульных в Днепре, рассказал подробности трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал avtoblog.ua.



По словам мужчины, патрульный сел в служебное авто и стал по базе проверять личность преступника. Напарница патрульного в это время стояла возле патрульного авто.



"Мне кажется, девочка-патрульный растерялась, испугалась и не стреляла. Тот, (злоумышленник. - Ред.) вначале выстрелил в патрульную. А потом хладнокровно расстрелял полицейского-парня", - сказал водитель.



Когда убийца пытался скрыться, Валерий, так представился водитель маршрутки, перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику. Нападавший открыл огонь и по маршрутке. Всего было совершено 8 выстрелов, сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.



По его словам, после выстрелов по машине, водитель маршрутки был вынужден разблокировать проезд. стрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.



Водитель маршрутки, который пытался перегородить путь убийце патрульных в Днепре, рассказал подробности трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал avtoblog.ua.



По словам мужчины, патрульный сел в служебное авто и стал по базе проверять личность преступника. Напарница патрульного в это время стояла возле патрульного авто.



"Мне кажется, девочка-патрульный растерялась, испугалась и не стреляла. Тот, (злоумышленник. - Ред.) вначале выстрелил в патрульную. А потом хладнокровно расстрелял полицейского-парня", - сказал водитель.



Когда убийца пытался скрыться, Валерий, так представился водитель маршрутки, перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику. Нападавший открыл огонь и по маршрутке. Всего было совершено 8 выстрелов, сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.



По его словам, после выстрелов по машине, водитель маршрутки был вынужден разблокировать проезд.











Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух патрульных в Днепре.Полицейский погиб в День Рождения своей трехлетней дочери.Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "056.ua", главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что злоумышленник сам обратился за медицинской помощью."У него было огнестрельное ранение. Он сказал нашим врачам, что доверяет только им, поскольку однажды он здесь уже лечился после ранения, полученного в зоне АТО", - рассказал Рыженко.Врач приемного покоя сообщил о пациенте с огнестрелом правоохранителям и те задержали стрелявшего в полицейских.Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выМинистр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух патрульных в Днепре.Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "056.ua", главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко сообщил, что злоумышленник сам обратился за медицинской помощью."У него было огнестрельное ранение. Он сказал нашим врачам, что доверяет только им, поскольку однажды он здесь уже лечился после ранения, полученного в зоне АТО", - рассказал Рыженко.Врач приемного покоя сообщил о пациенте с огнестрелом правоохранителям и те задержали стрелявшего в полицейских.Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.Водитель маршрутки, который пытался перегородить путь убийце патрульных в Днепре, рассказал подробности трагедии.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал avtoblog.ua.По словам мужчины, патрульный сел в служебное авто и стал по базе проверять личность преступника. Напарница патрульного в это время стояла возле патрульного авто."Мне кажется, девочка-патрульный растерялась, испугалась и не стреляла. Тот, (злоумышленник. - Ред.) вначале выстрелил в патрульную. А потом хладнокровно расстрелял полицейского-парня", - сказал водитель.Когда убийца пытался скрыться, Валерий, так представился водитель маршрутки, перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику. Нападавший открыл огонь и по маршрутке. Всего было совершено 8 выстрелов, сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.По его словам, после выстрелов по машине, водитель маршрутки был вынужден разблокировать проезд. стрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.Водитель маршрутки, который пытался перегородить путь убийце патрульных в Днепре, рассказал подробности трагедии.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал avtoblog.ua.По словам мужчины, патрульный сел в служебное авто и стал по базе проверять личность преступника. Напарница патрульного в это время стояла возле патрульного авто."Мне кажется, девочка-патрульный растерялась, испугалась и не стреляла. Тот, (злоумышленник. - Ред.) вначале выстрелил в патрульную. А потом хладнокровно расстрелял полицейского-парня", - сказал водитель.Когда убийца пытался скрыться, Валерий, так представился водитель маршрутки, перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику. Нападавший открыл огонь и по маршрутке. Всего было совершено 8 выстрелов, сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис.По его словам, после выстрелов по машине, водитель маршрутки был вынужден разблокировать проезд.





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