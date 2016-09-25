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Мадам Баттерфляй. Кайман в венке из бабочек

  
 
25 сентября 2016 | фото::дикая природа
  
 
Фотограф Марк Коуэн путешествовал по Амазонке и изучал разнообразие рептилий и земноводных, когда он наткнулся на необычное зрелище ... Кайман носит корону из бабочек!

Но это не необычно. Это частое явление, когда бабочки садятся на рептилий, чтобы пить их слезы, полные столь необходимого минерала для выживания - соли. Необычная то, как бабочки организовали себя на три группы разных видов. Довольно круто, да?

Эта фотография была финалистом Royal Society Publishing фотоконкурса 2016 года и получил особую премию.

Мадам Баттерфляй. Кайман в венке из бабочек

Мадам Баттерфляй. Кайман в венке из бабочек



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