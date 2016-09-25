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Китай освободил канадского миссионера после 2 лет тюрьмы

  
 
25 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Канадский миссионер Кевин Гэрэтт, который провел в китайской тюрьме два года по обвинению в шпионаже, на этой неделе был освобожден из тюрьмы и уже вернулся на родину, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на CBN News. Гэрэтт с женой Джулией управляли популярной кофейней на границе Китая и Северной Кореи, а также сотрудничали с благотворительно организацией, которая поставляла продукты питания и школьные принадлежности для северокорейцев. Они не скрывали своей веры, но и не выставляли ее особо напоказ, потому что в Китае прозелитизм запрещен законом. В одной из своих проповедей Кевин Гэрэтт рассказал о том, как Бог повелел ему переехать в Даньдун и открыть там кафе. Он отметил, что своим служением они стремятся привести Северную Корею ко Христу, в том числе и через практическую помощь. В 2014 году власти Китая проводили специальную операцию, целью которой было прекращение действия христианских групп на границе с Северной Кореей. Тогда же и были арестованы супруги Гэрэтт. Позже китайские чиновники заявили, что пара арестована за "шпионаж и кражу государственных секретов". Гэрэтта освободили после того как Китай и Канада подписали двухстороннее соглашение об укреплении экономических связей в ходе визита премьера Канады Джастина Трюдо. Трюдо лично беседовал с высокопоставленными чиновниками Китая о судьбе Кевина Гэрэтта и выразил свой восторг после возвращения миссионера на родину.



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