На саммите ООН приняли Нью-Йоркскую Декларацию о беженцах и мигрантах

19 сентября, в Нью-Йорке прошел саммит ООН по проблемам беженцев и мигрантов, в ходе которого лидеры 193 стран приняли Нью-Йоркскую Декларацию, которая содержит меры по защите перемещенных лиц, сообщает Центр новостей ООН. «Сегодняшняя декларация представляет собой прорыв в наших коллективных усилиях по решению проблем, связанных с миграцией» - сказал Генсек ООН Пан Ги Мун. Основные цели и обязанности декларации: - защита прав беженцев и мигрантов, независимо от их статуса. Это включает в себя защиту прав женщин и девушек и содействие для их полного и равноправного участия в поиске решений; - предоставление беженцам и детям мигрантов устройства в учебные заведения в течении нескольких месяцев после прибытия; - подписавшие страны обязуются предоставлять убежище мигрантам; - распределением новых домов для беженцев будет заниматься Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев; - укрепление глобального управления миграцией путем создания Международной организации по миграции (МОМ) в системе ООН; - предотвращение и быстрое реагирование на сексуальное насилие. В первоочередном порядке подписавшие декларацию намерены добиваться улучшения условий в странах происхождения беженцев и мигрантов с тем, чтобы людям не пришлось покидать свои страны. Подобная встреча на высшем уровне по миграционной проблематике впервые проходит под эгидой ООН.