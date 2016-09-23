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Ученые расшифровали древнейший источник Ветхого Завета

  
 
23 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Ученым из США и Израиля удалось расшифровать большую часть текста, который содержится в обугленном древнееврейском свитке. Возраст свитка составляет более 1,5 тысяч лет. По мнению исследователей, свиток является канонической частью Книги Левит — третьей книги Моисеева Закона. Таким образом, артефакт является древнейшим из известных источников Ветхого Завета, сообщается в журнале Science Advances. Свиток был обнаружен в 1970 году и датирован III-IV веками нашей эры. Долгое время его содержимое оставалось неизвестным, поскольку свиток сильно пострадал во время пожара VI века. Из-за этого пергамент нельзя было развернуть, а любое прикосновение к нему могло привести к его уничтожению. В ходе исследования ученые использовали метод микрокомпьютерной томографии, который позволил исследовать внутреннюю структуру артефакта, оставляя его в нетронутом виде. В результате удалось установить, что свиток из Эйн-Геди содержит 35 строк из Книги Левит. Также выяснилось, что манера письма соответствовала масоре — своду правил по сохранению канонизированных текстов из Ветхого Завета. Исследователи надеются, что методы, которые были разработаны для чтения свитка, позволят им расшифровать и другие древние артефакты. Ранее сообщалось о том, что бельгийский археолог среди неразобранных архивов обнаружил рекордно длинный египетский манускрипт. Он представляет собой двухсторонний кожаный свиток длиной более 2,5 метров, а его возраст составляет более четырех тысяч лет, пишет zn.ua.



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