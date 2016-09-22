Археологи собрали напольную мозаику второго еврейского храма

Израильские археологи выяснили, как выглядел пол второго еврейского храма. Вот удивительный рассказ о том, как новые открытия оживляют Библию, сообщает 316NEWS со ссылкой на emmanuil.tv. Эта крупная находка была сделана, когда археологи реконструировали плитки 2000-летней давности из второго еврейского храма, построенного царем Иродом. «Именно по этим полам ступали первосвященники, другие представители священства и паломники, приходившие на Храмовую гору. По этим плиткам ходил Иисус, когда Он пришел на Храмовую гору», — рассказывает археолог Габи Баркай. Это открытие последовало за резонансным случаем 1999 года, когда тонны мусора были незаконно вывезены из-под Храмовой горы, чтобы построить подземную мечеть. «Теперь у нас есть фрагменты половой плитки, — продолжает археолог. — Они были добыты за 12 лет работы с землей с Храмовой горы. Мы идентифицировали их уже около десяти лет назад. Мы поняли, что они были именно с того пола». Проект просеивания почвы с Храмовой горы начался в 2004 году. На протяжении более десяти лет добровольцы и профессионалы из Израиля и других стран изучали породу с Храмовой горы, делая исторические открытия. «Мы впервые смогли восстановить один из элементов архитектуры второго храма в Иерусалиме», — продолжает Габи Баркай. Археологи подтвердили подлинность этих фрагментов, исходя из их размеров, материалов и методов производства. «Я никогда не думал, что смогу найти нечто, что имеет непосредственное отношение к храму», — говорит археолог. Руководитель проекта археолог Габи Баркай объяснил, почему это открытие должно быть важно для христиан: «Это тот самый пол, на который посыпались монеты, когда Иисус перевернул столы меновщиков. Именно по этому полу катились те монеты». «Несколько раз упоминается о том, как Иисус сидел со Своими учениками в портиках и учил их прямо там. Они стояли или сидели здесь, на этих полах», — рассказывает эксперт по половой плитке, исследователь и математик Фрэнки Снайдер. Она сыграла ключевую роль в восстановлении фрагментов плитки. «Это первый образец периода Ирода, что мне удалось восстановить», — рассказывает она. Снайдер восстановила декоративные узоры, следуя геометрическим принципам, известным по убранству дворцов Ирода. «В узорах эпохи Ирода все математически безупречно. Размер, форма, то, как все уложено, просто удивительно», — продолжает Фрэнки Снайдер. До сих пор было обнаружено около шестисот фрагментов цветных половых плиток. «Как будто складываешь пазл, но без картинки сверху на коробке. Ты не знаешь, каким в итоге окажется узор, и у тебя есть лишь 1% плитки. Мы ничего не пытаемся доказать. Всем известно, что храм был, но мы можем показать более ясно, каким он был», — говорит Фрэнки Снайдер. В течение многих лет посетители Храмовой горы полагали, что храм Ирода был из белого камня. Теперь, как говорит Баркай, восстановленная напольная плитка дает более четкое представление о великолепии второго еврейского храма.