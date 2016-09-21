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В Бельгии эвтаназия ребёнка вызвала возмущения и протесты

  
 
21 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Первый случай «активной помощи в самоубийственной смерти» несовершеннолетнего в Бельгии, о котором сообщалось ранее, вызвал возмущения и протесты со стороны представителей Церкви и защитников прав пациента, передает «Сибирская католическая газета» со ссылкой на Сatholic.by и на deon.pl. «Такие действия лишают детей права на жизнь», — заявил бывший председатель Папской академии жизни. Итальянский кардинал Элио Сгречча отметил, что прежде всего ребёнку необходима моральная, психологическая и духовная поддержка. Конференция епископов Италии назвала этот случай зловещим «сигналом смерти». Председатель итальянского епископата кардинал Анджело Баньяско подчеркнул, что жизнь — это святой дар и он не может быть отвергнут, но его должно принимать во всех случаях. Одновременно иерарх призвал как верующих, так и неверующих давать своим личным примером свидетельство ценности жизни. Бельгия является единственной страной в мире, в которой больные дети имеют право на эвтаназию, если они высказывают такое желание сознательно. Утвержденный парламентским большинством, закон был подписан королем Бельгии Филиппом I в марте 2014 года. Согласно этому закону, врачи имеют право прекратить жизнь лицам младше 18 лет, если они являются неизлечимо больными, страдают из-за сильной боли и улучшения состояния которых в перспективе не ожидается. Такое решение должно быть подтверждено родителями и несколькими экспертами, а маленький пациент должен осознавать ситуацию и понимать, что означает эвтаназия. Это первый случай эвтаназии несовершеннолетнего в Бельгии с момента принятия закона в 2014 году. Эвтаназия взрослых легализована в этой стране с 2002 года.



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