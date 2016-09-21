  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Barbie проверят на религиозность

  
 
21 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Российские производители и продавцы игрушек предлагают учитывать религиозные аспекты при проведении обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек. Одетая по-европейски кукла Barbie может не вписаться в рамки многоконфессионального Евразийского экономического союза, предупреждают игроки рынка. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подготовила свой отзыв на проект поправок в техрегламент «О безопасности игрушек». Замечания ассоциации касаются в первую очередь новшества, предполагающего проведение обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек перед их продажей. Так, ассоциация считает, что в проекте недостаточно полно отражены «критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей». В частности, не учтены религиозные, национальные и прочие особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза. В пример АИДТ приводит детскую куклу Barbie, которая одета по европейским стандартам в открытую одежду и не соответствует ценностям мусульманского мира. С предложением ввести в техрегламент норму о психолого-педагогической экспертизе игрушек выступило министерство национальной экономики Казахстана. Согласно идее авторов игрушки должны поступать в продажу «при соответствии критериям психолого-педагогической безопасности». Таким образом, должны быть запрещены к продаже товары для детей, которые провоцируют их на агрессивные действия, вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры. Под запрет попадут также игрушки, провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам. А также те, которые провоцируют на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей. Barbie продают с середины прошлого столетия. Ее создательница считала, что девочкам не хватает игрушки, с помощью которой они могли бы разыгрывать ситуации из взрослой жизни. Куклу неоднократно критиковали. Например, ее называли катализатором распространения анорексии и булимии. Возникли у нее проблемы и с мусульманским миром — в 2012 году Иран запретил продажу Barbie на своей территории. Зимой 2016 года производитель куклы — компания Mattel сделала ее мусульманкой. В 2015 году выручка Mattel составила ,7 млрд (минус 5,3% по сравнению с 2014 годом). В пятницу производитель Barbie не ответил на запрос «Известий». Производителей и продавцов игрушек, которые входят в АИДТ, больше всего беспокоят экономические последствия введения новшеств. Производители уверены, что в существующем сегодня виде экспертиза лишь увеличит себестоимость производства. Так, произойдет повышение на 20% за счет самого введения проверки товаров, еще на 30% возрастут затраты из-за того, что экспертизу необходимо будет проходить в течение какого-то времени. Из-за таких издержек до 40% продукции из низкоценового сегмента перейдет в высокий, и в целом детские товары станут менее доступными. Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает, что отсутствие утвержденных документов, регламентирующих порядок и методику проведения экспертизы, может стать причиной появления неоднозначных оценок и роста числа судебных конфликтов. «В этих условиях злоупотребления более чем возможны, в особенности на фоне того, что торговля игрушками представляет собой высокорентабельный бизнес, а в международной практике известно уже немало случаев, когда родители или общественные организации обращались с претензиями к производителям и дистрибьюторам», — отметил он. Адвокат напомнил, что в России проведение психолого-педагогической экспертизы широко распространено при принятии решений относительно того, с кем из родителей останется ребенок после развода. В Минздраве согласны с тем, что «игрушки должны быть подвергнуты анализу со стороны психологов и педагогов перед выходом на рынок». В ведомстве отметили, что подобный товар «должны оценивать, так как игрушка должна быть рассчитана на определенный возраст ребенка, иметь возрастную маркировку, которая также будет помогать родителям при выборе». В Минпромторге не прокомментировали ситуацию, отметив, что обсуждение инициативы продолжается. В Роспотребнадзоре и Минобрнауки не предоставили комментариев. В настоящее время проект поправок проходит процедуру публичного обсуждения, которая продлится до 30 ноября. Проводится она именно затем, чтобы учесть мнения профессионального сообщества, уточнили «Известиям» в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Поэтому вполне вероятно, что предложения АИДТ относительно учета религиозных аспектов при производстве детских игрушек также войдут в окончательную версию проекта поправок к техрегламенту «О безопасности игрушек».



Другие новости:
  • Украина просит Евросоюз направить на Донбасс крупнейшую в истории ЕС миссию ...
  • В России проверят Новый Завет и Псалтырь на экстремизм
  • Цены на нефть могут обвалиться из-за экономической рецессии в России, - Blo ...
  • Американский производитель цемента заплатит $42500 в судебном процессе о су ...
  • Песков: Украина должна обсуждать вопрос миротворцев с боевиками
  • Украина взяла обязательства перед МВФ повысить пенсионный возраст, а также ...
  • Тариф на электроэнергию для церквей возрастет в 2 раза до конца года
  • Свобода слова нуждается в ограничении, - Межрелигиозный совет России



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 