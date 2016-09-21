Barbie проверят на религиозность

Российские производители и продавцы игрушек предлагают учитывать религиозные аспекты при проведении обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек. Одетая по-европейски кукла Barbie может не вписаться в рамки многоконфессионального Евразийского экономического союза, предупреждают игроки рынка. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подготовила свой отзыв на проект поправок в техрегламент «О безопасности игрушек». Замечания ассоциации касаются в первую очередь новшества, предполагающего проведение обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек перед их продажей. Так, ассоциация считает, что в проекте недостаточно полно отражены «критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей». В частности, не учтены религиозные, национальные и прочие особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза. В пример АИДТ приводит детскую куклу Barbie, которая одета по европейским стандартам в открытую одежду и не соответствует ценностям мусульманского мира. С предложением ввести в техрегламент норму о психолого-педагогической экспертизе игрушек выступило министерство национальной экономики Казахстана. Согласно идее авторов игрушки должны поступать в продажу «при соответствии критериям психолого-педагогической безопасности». Таким образом, должны быть запрещены к продаже товары для детей, которые провоцируют их на агрессивные действия, вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры. Под запрет попадут также игрушки, провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам. А также те, которые провоцируют на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей. Barbie продают с середины прошлого столетия. Ее создательница считала, что девочкам не хватает игрушки, с помощью которой они могли бы разыгрывать ситуации из взрослой жизни. Куклу неоднократно критиковали. Например, ее называли катализатором распространения анорексии и булимии. Возникли у нее проблемы и с мусульманским миром — в 2012 году Иран запретил продажу Barbie на своей территории. Зимой 2016 года производитель куклы — компания Mattel сделала ее мусульманкой. В 2015 году выручка Mattel составила ,7 млрд (минус 5,3% по сравнению с 2014 годом). В пятницу производитель Barbie не ответил на запрос «Известий». Производителей и продавцов игрушек, которые входят в АИДТ, больше всего беспокоят экономические последствия введения новшеств. Производители уверены, что в существующем сегодня виде экспертиза лишь увеличит себестоимость производства. Так, произойдет повышение на 20% за счет самого введения проверки товаров, еще на 30% возрастут затраты из-за того, что экспертизу необходимо будет проходить в течение какого-то времени. Из-за таких издержек до 40% продукции из низкоценового сегмента перейдет в высокий, и в целом детские товары станут менее доступными. Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает, что отсутствие утвержденных документов, регламентирующих порядок и методику проведения экспертизы, может стать причиной появления неоднозначных оценок и роста числа судебных конфликтов. «В этих условиях злоупотребления более чем возможны, в особенности на фоне того, что торговля игрушками представляет собой высокорентабельный бизнес, а в международной практике известно уже немало случаев, когда родители или общественные организации обращались с претензиями к производителям и дистрибьюторам», — отметил он. Адвокат напомнил, что в России проведение психолого-педагогической экспертизы широко распространено при принятии решений относительно того, с кем из родителей останется ребенок после развода. В Минздраве согласны с тем, что «игрушки должны быть подвергнуты анализу со стороны психологов и педагогов перед выходом на рынок». В ведомстве отметили, что подобный товар «должны оценивать, так как игрушка должна быть рассчитана на определенный возраст ребенка, иметь возрастную маркировку, которая также будет помогать родителям при выборе». В Минпромторге не прокомментировали ситуацию, отметив, что обсуждение инициативы продолжается. В Роспотребнадзоре и Минобрнауки не предоставили комментариев. В настоящее время проект поправок проходит процедуру публичного обсуждения, которая продлится до 30 ноября. Проводится она именно затем, чтобы учесть мнения профессионального сообщества, уточнили «Известиям» в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Поэтому вполне вероятно, что предложения АИДТ относительно учета религиозных аспектов при производстве детских игрушек также войдут в окончательную версию проекта поправок к техрегламенту «О безопасности игрушек».