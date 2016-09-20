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Чем отличается гастрит от язвы

  
   
 
Язва и гастрит - очень похожие по своему проявлению болезни. Как научиться их различать, чтобы не рисковать со своим здоровем
Чем отличается гастрит от язвы

Гастрит и язва – очень распространенные болезни желудка. Терпеть и ту и другую болезнь сложно, поэтому, сказать, чем отличается гастрит от язвы бывает очень затруднительно. Иногда, это не удается даже врачам. Поэтому, чтобы уберечь себя и свое здоровье, нужно заранее знать симптомы каждой болезни и не откладывать с лечением.

Чем отличается гастрит от язвы

1. Сложность болезни. Первое, чем отличается гастрит от язвы – степенью сложности. Гастрит – более простое заболевание, лечение которого достаточно реальное и не сильно сложно. В свою очередь, язва – очень серьезная болезнь, требующая усилий для полного излечения.

2. Проявление боли. Не менее важный критерий, чем отличается гастрит от язвы – боль. При язве вы будете чувствовать боль в области всего живота, при гастрите – преимущественно в области эпигастрия. Боли при язве могут быть очень резкие.

3. Период обострения. Как правило, гастрит очень обостряется осенью и весной. Язва же не имеет конкретного периода обострения и может проявляться постоянно, в независимости от времени года и других обстоятельств.

4. Голодные боли. Голодные боли будут беспокоить вас как и при язве, так и при гастрите. Если у вас гастрит, резкие боли могут начаться спустя несколько часов после приема пищи. В случае с язвой этот промежуток будет намного короче, на долгое время боль никогда не проходит.

5. Влияние времени суток. Если очень острые боли беспокоят вас в ночное время суток – это признак язвы. Боли при гастрите, как правило, мучают только в дневное время и с наступлением сна резко исчезают.

Если разобраться, то понять, чем отличается гастрит от язвы можно. Главное, не затягивать с болезнью и всегда вовремя обращаться к врачу. Берегите себя!




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