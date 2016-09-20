Язва и гастрит - очень похожие по своему проявлению болезни. Как научиться их различать, чтобы не рисковать со своим здоровем

Чем отличается гастрит от язвы



Гастрит и язва – очень распространенные болезни желудка. Терпеть и ту и другую болезнь сложно, поэтому, сказать, чем отличается гастрит от язвы бывает очень затруднительно. Иногда, это не удается даже врачам. Поэтому, чтобы уберечь себя и свое здоровье, нужно заранее знать симптомы каждой болезни и не откладывать с лечением.



Чем отличается гастрит от язвы



1. Сложность болезни. Первое, чем отличается гастрит от язвы – степенью сложности. Гастрит – более простое заболевание, лечение которого достаточно реальное и не сильно сложно. В свою очередь, язва – очень серьезная болезнь, требующая усилий для полного излечения.



2. Проявление боли. Не менее важный критерий, чем отличается гастрит от язвы – боль. При язве вы будете чувствовать боль в области всего живота, при гастрите – преимущественно в области эпигастрия. Боли при язве могут быть очень резкие.



3. Период обострения. Как правило, гастрит очень обостряется осенью и весной. Язва же не имеет конкретного периода обострения и может проявляться постоянно, в независимости от времени года и других обстоятельств.



4. Голодные боли. Голодные боли будут беспокоить вас как и при язве, так и при гастрите. Если у вас гастрит, резкие боли могут начаться спустя несколько часов после приема пищи. В случае с язвой этот промежуток будет намного короче, на долгое время боль никогда не проходит.



5. Влияние времени суток. Если очень острые боли беспокоят вас в ночное время суток – это признак язвы. Боли при гастрите, как правило, мучают только в дневное время и с наступлением сна резко исчезают.



Если разобраться, то понять, чем отличается гастрит от язвы можно. Главное, не затягивать с болезнью и всегда вовремя обращаться к врачу. Берегите себя!