В Самаре незаконно задержаны несовершеннолетние участники христианской конференции

Из Самары накануне поступили тревожные новости: в городе проводилась молодежная протестантская конференция. Во время проведения конференции ворвалась полиция, начали «допрашивать». Служителей задержали и отвезли в участок, в том числе молодежного пастора братской церкви из Израиля. Набили целую машину несовершеннолетними и также увезли. Сопровождающим объявили что «отдадут детей» только родителям. У сопровождающих на руках были разрешения на выезд детей на мероприятие в простой письменной форме, без нотариального заверения. Сотрудники правоохранительных органов отказались выпускать детей без предъявления свидетельств о рождении и нотариальных согласий родителей сопровождающим. Дети до сих пор находятся в спецприемниках…Поведение сотрудников полиции крайне не адекватное. Следует отметить тот факт, что «доверенность», на основании которой родители кому-то разрешают сопровождать ребенка в поездке, — документ с не вполне ясным правовым статусом. Формально такого рода документ требуется только в одном случае — если ребенок выезжает за пределы государства. Внутри же России же такой документ необязателен. Однако доверенность может оказаться и весьма полезной. Так, если она есть, то ни у проводников в поездах, ни у членов экипажей самолетов или судов, ни тем более у сотрудников транспортной полиции не будет вопросов о том, кто именно сопровождает ребенка и на каком основании. Даже если несовершеннолетний едет с бабушкой или дедом — как им быстро доказать, что они состоят с ним в родстве? Ведь в паспортах или свидетельствах о рождении такого рода сведения не указываются. Именно поэтому для поездки с ребенком сопровождающему крайне желательно иметь следующие документы: паспорт; свидетельство о рождении или паспорт ребенка (если он ему уже выдан); доверенность или разрешение от родителей на сопровождение ребенка в поездке. Каких-либо конкретных требований к содержанию доверенности такого рода закон не предъявляет. Достаточно соблюдения лишь общих правил: В доверенности должны быть указаны имена и данные паспортов как родителей, так и сопровождающего лица. Нужно указать полное имя ребенка, дату его рождения и реквизиты документа, который удостоверяет его личность (паспорта, если возраст от 14 лет, либо свидетельства). Требуется указать полномочия сопровождающего (хотя бы вкратце). Необходимо указать дату, когда была выдана доверенность. Срок действия указывать не обязательно, но лучше все-таки это сделать. И хотя закон требует нотариального заверения лишь доверенностей или разрешений на выезд за границу и при передвижении внутри страны для выдачи данного документа достаточно воли самих родителей, на практике нотариальное заверение (в данном случае подписи законного представителя) может избежать ненужной траты времени при объяснении с правоохранительными органами, пишет baznica.info.