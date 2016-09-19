В польский парламент поступили два законопроекта о полном запрете абортов

В польский сейм поступил законопроект о полном запрете абортов. Его подготовила и внесла в нижнюю палату парламента «Польская федерация защитников жизни», в которую входят более 90 общественных организаций, сообщило Радио Польши. Законопроект предусматривает полный запрет на прерывание беременности, без исключений. В документе нет предложений по привлечению к ответственности женщин, совершивших аборт. Депутаты начнут рассматривать законопроект на следующей неделе вместе с другим законопроектом о полном запрете абортов, который создан организацией «Стоп абортам». В нем, отмечает Радио Польши, предусмотрено привлечение к ответственности женщин, прервавших беременность, пишет Седмица. В Польше давно уже действует один из самых строгих противоабортных законов в Евросоюзе. Прерывание беременности позволено в трёх ситуациях — когда беременность угрожает жизни или здоровью женщины, если существует высокая вероятность неизлечимой болезни плода, а также в случае, если беременность возникла в результате изнасилования. Весной этого года католические епископы выступили с призывом ужесточить закон об абортах, принятый в 1993 году. Это вызвало серию акций протеста женщин. Согласно официальной статистике, всего в стране ежегодно делается не более тысячи абортов, однако, по мнению экспертов, намного больше делается нелегально. Зачастую полькам приходится выезжать для прерывания беременности за границу.