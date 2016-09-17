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Минимальные порции алкоголя признаны опасными для здоровья

  
 
17 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Американские медики опровергли распространенное мнение о пользе для сердца умеренного употребления алкоголя. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, кратко о нем сообщает Американская ассоциация сердца. Употребление десяти граммов алкоголя каждый день связано с увеличением на пять процентов риска развития фибрилляции предсердий. Каждые дополнительные десять граммов спиртного, употребляемые ежедневно, связаны с расширением левого предсердия на 0,16 миллиметра, пишет cnl.news Для этого авторы проанализировали данные 5220 респондентов. Из них 54 процента составляли женщины со средним возрастом 56 лет. Участники прошли электрокардиографическое обследование. Из 17659 обследований, сделанных в течение шести лет, медики обнаружили 1088 случаев фибрилляции предсердий. Ученые замечают, что снизить риск развития заболеваний сердца можно, сократив или прекратив употребление алкоголя. Отдельно авторы отмечают, что наблюдаемые зависимости могут по-разному себя проявлять в зависимости от различных типов фибрилляции предсердий.



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