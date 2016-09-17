Скандинавию захлестнула волна «детских браков»

Усиливающийся поток мигрантов в скандинавские страны повлек за собой и рост числа этнических браков с несовершеннолетними девочками, начиная с 11 лет, пишет Express.co.uk. Малолетние «невесты» и «жены» приезжают в страну вместе с общим потоком мигрантов, пишет cnl.news В феврале Дания, столкнувшаяся с двадцатитысячной армией беженцев, прибывших в страну в течение года, объявила о том, что запретит «детские браки» и будет забирать несовершеннолетних «жен» от «мужей», пересекающих границу. Имамы местных мечетей уже объявили протест против предстоящих законодательных запретов на подобные «браки». Многие политики и общественные деятели, тем не менее, остаются непреклонными относительно необходимости запрета на ранние «браки». Министр по защите окружающей среды Карен Эллеман заявила в интервью изданию Berlingske: «Мы не должны разрешать людям до 18 лет выходить замуж, и недопустимо признавать такие браки, заключенные заграницей». По словам Эллеман, она начала осознавать проблему год назад, когда все больше «малолетних невест» стало появляться среди мигрантов. В Норвегии за прошедший год был зарегистрирован, как минимум, 61 случай браков с детьми, начиная с 11 лет. Ранее браки до 18 лет были разрешены только при особых обстоятельствах и для регистрации отношений необходимо было получить специальное разрешение. Новым законом предполагается отменить данные поправки. Также практика автоматического признания ранних браков, в которых оба партнера несовершеннолетние, будет отменена. На данный момент в законодательстве Дании также нет особых указаний о запрете браков по принуждению и полигамных браков. Карен Эллеман выразила надежду, что необходимые изменения в законы будут внесены в ближайшее время. «Я рассмотрю закон под микроскопом на предмет внесения поправок. Закон должен четко нести посыл о невозможности полигамии, принудительных браков в Дании», заявила министр. Эллеман отметила, что законопроект, сужающий рамки вступления в брак, пытается бойкотировать правящая коалиция, представленная так называемым голубым блоком, включающим Либеральную партию, Датскую народную партию, Либеральный альянс и консерваторов. В законах Норвегии и Швеции прописано, что если гражданин вступает в брак с несовершеннолетним заграницей, по возвращении этот брак аннулируется.