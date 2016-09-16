Билли Грэм предупредил об этом известном обольщении

Моральный релятивизм поглощает нацию. Детей учат, что они могут следовать за своей собственной истиной и что у каждого есть свои собственные моральные стандарты. Обольщения, подобные этим, легко могут быть частью лжи, питающей опустошение страны. Один читатель задал вопрос известному евангелисту Билли Грэму касательно следующего феномена: “Я знаю, что проповедники любят говорить людям, насколько они плохие, и что они должны испытывать чувство вины из-за своих грехов. Но я не чувствую своей вины ни в чем, потому что я не верю, что есть вообще такие категории как “правильно” и “неправильно”. Что бы вы сказали кому-то вроде меня?” Евангелист не побоялся говорить Истину: Первым делом, хочу сказать, что ваше письмо меня огорчило. Веря, что нет ничего заведомо правильного или неправильного, вы помещаете в нечто, что совершенно не соответствует действительности – и в конце концов пренебрежение вопросом “хорошего” и “плохого” навредит вам и тем, кто рядом с вами. Писание предупреждает: “Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!” (Ис.5:20). Но еще хочу сказать, что всерьез сомневаюсь, что вы действительно верите, будто нет правильного и неправильного – даже если вы так думаете. Разве вас не возмущает, когда кто-то совершает насилие над ребенком, или ненавидит человека с другим цветом кожи, или изменяет своему супругу, или обманывает партнера по бизнесу? Разве вы не возмущены, когда политик берет взятку, а спортсмен принимает допинг? Конечно же, вас это возмущает – потому что в сердце своем вы знаете, что это является морально неправильным. Настоящий же вопрос, однако, звучит так: Каково место Богу в вашей жизни? И вы знаете ответ: Вы отвергли Его и повернулись спиной к Его моральным стандартам. И все потому, что вы не хотите, чтобы Он каким-то образом мешал вашему образу жизни. Но Бог любит вас, и Он не хочет, чтобы вы закончили разрушением собственной жизни. Именно поэтому я призываю вас обратиться к Иисусу Христу и передать свою жизнь под Его управление. Обещание Его истинно: “Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.” (Иоан.8:36) Источник – charismanews.com