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В “ДНР” сократили количество уроков украинского и отменили историю Украины

  
 
13 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пообщались с учителем одной из школ оккупированной “ДНР” Горловки и обнаружили, что там, по сравнению с прошлым годом, сократили количество уроков украинского языка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ. "В школе № 84 в подконтрольной "ДНР" Горловке заместитель директора рассказал СММ, что изменилось в учебной программе, если сравнивать с предыдущим учебным годом: количество уроков украинского языка сократилось с двух до одного в неделю, а вместо истории Украины теперь преподается история Донбасса", - говорится в сообщении. На временно оккупированных территориях Луганской области так называемая власть издала приказ всем учебным заведениям и "госпредприятиям" приходить на работу раньше, чтобы прослушать так называемый гимн "ЛНР".



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