В Никарагуа церквям запретили молиться на площади Библии

В Никарагуа власти запретили альянсу евангельских церквей проводить молитвенные собрания на площади Библии в столице страны Манагуа. Площадь Библии в никарагуанской столице была построена за счет мэрии, ее строительство стало исполнением одного из предвыборных обещаний властей. На ее открытии присутствовал президент страны Даниэль Ортега, сообщает 316NEWS. «Площадь находится в ведении мэрии Манагуа и в действительности была предназначена для проведения мероприятий в честь Библии«, — рассказал пастор Августо Сесар Маренко. Площадь Библии стала местом, где евангельские христиане регулярно проводили различные служения молитвы и поклонения. Мэрия всегда давала разрешение на проведение подобных мероприятий. В этом году Евангельский Альянс Никарагуа запланировал проводить в октябре на площади Библии молитвенные служения каждую пятницу. Планировали молиться за предстоящие выборы и мир в стране. Но власти отказали. Президент Евангельского Альянса Никарагуа, пастор Маврикий Фонсека Перейра отметил, что у Альянса уже была предварительная договоренность с мэрией, и поэтому отказ стал для них неожиданностью. Церкви все равно будут молиться за предстоящие выборы, но каждая в своем помещении, а не на площади Библии, как это делалось раньше. Пастор Фонсека подчеркнул, что около половины населения Никарагуа являются евангельскими христианами, по разным подсчетам их количество колеблется в пределах 46-56 % от общей численности населения.