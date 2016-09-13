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Колумбия: бывшие бандиты обменяли свое оружие на Библию

  
 
13 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
В Картахене (пятый по величине город Колумбии) 35 молодых людей из местной преступной группировки проходят реабилитацию при христианской церкви. Они приняли решение обменять свое физическое оружие на оружие более мощное, духовное – Библию. Церковь провела праздничную церемонию по этому поводу, пишет 316news.org «Оставляя оружие, мы получаем Библию, это как благословение Божие«, — заявил бывший член банды Ямил Асеведо. Это стало возможным, благодаря служению христианской общины «Помазание» (la Comunidad Cristiana la Unci



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