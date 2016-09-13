Американский производитель цемента заплатит $42500 в судебном процессе о субботе

Американское правительство заявляет, что компания уволила адвентиста за соблюдение субботы. Американский производитель цемента заплатит $42500 рабочему-адвентисту, который был уволен за то, что отказывался работать в субботу, заявило американское правительство. Компания «Greenville Ready Mixed Concrete» («Гринвильский готовый бетон»), базирующаяся в Северной Каролине, согласилась выплатить компенсацию водителю грузовика Майклу Коулу и предпринять шаги, чтобы предотвратить религиозную дискриминацию в будущем в связи с урегулированием иска, поданным правительственной Комиссией по соблюдению равноправия при трудоустройстве. «Мы довольны этим решением. — сказала Линетт А. Барнс, региональный адвокат агентства «Charlotte District Office». — «Никто не должен вынуждать человека выбирать между его религией и его работой». Американский закон — Раздел VII Закона о гражданских правах 1964 года — требует, чтобы работодатели достигли приемлемых договоренностей в связи с искренними религиозными убеждениями сотрудников и не создавали чрезмерных трудностей. Комиссия обвинила «Greenville Ready Mixed Concrete» в увольнении Коула в 2014 году, вскоре после того, как он был крещен в Адвентистской церкви. Адвентисты соблюдают библейскую субботу — седьмой день — от захода солнца в пятницу до захода в субботу. «Компания обычно не работала по субботам, и только в ограниченных случаях сотрудники работали в субботу. — заявили в комиссии. — Компания попросила, чтобы Коул вышел на работу в субботу, 22 марта 2014 года. Когда Коул сказал, что не может работать в субботу из-за своих религиозных убеждений, компания не прислушалась к его аргументам и затем уволила его по этой причине». «Greenville Ready Mixed Concrete» ранее отрицали свою вину. Они не дали никакого публичного комментария об этом происшествии. Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве, которая ответственна за исполнение раздела VII закона, подала много религиозных исков о дискриминации, касающихся адвентистов и других религиозных групп за последние годы. В сентябре 2015 года агентство предъявило иск принадлежащей частным лицам группе больниц в Миннесоте, обвинив ее в незаконном отзыве предложения о работе адвентистской медсестры, которая искала нерабочую субботу. Двумя месяцами ранее они выиграли иск против сети ресторанов «Dunkin’ Donuts», которая отозвала предложение о работе адвентисту, который отказался работать в пятницу вечером. Комиссия пыталась достичь добровольного урегулирования с «Greenville Ready Mixed Concrete» через согласительную процедуру до подачи иска в июне прошлого года. В соответствии с решением на этой неделе компания «будет проводить политику борьбы с дискриминацией и обеспечит ежегодное обучение по вопросам защиты (Раздел VII закона) против религиозной дискриминации», заявили в комиссии. Ее также обязали публиковать для своих сотрудников уведомление о судебном процессе и предоставлять регулярные доклады правительству относительно того, как они соответствуют требованиям закона в течение следующих пяти лет. Правительство «надеется, что этот случай послужит напоминанием работодателям, что, если обеспечение необходимого соглашения не влечет за собой излишних трудностей для компании, соглашение должно быть достигнуто», — сообщил Барнс в заявлении 8 сентября. Эндрю МкЧесни, редактор новостей «Adventist Review» По материалам «Adventist Review»