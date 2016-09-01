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78% неверующих США росли в религиозных семьях

  
 
1 сентября 2016 | Христианские новости
  
 
Результаты очередного исследования, проведенного социологическим центром Pew Research, в ходе которого 78% неверующих США признали, что выросли в высоко религиозных семьях, стали шокирующим откровением для многих религиозных организаций страны, сообщает сайт Worldreligionnews. Оказалось, что глубоко верующие люди, старающиеся всеми силами привить своему ребенку основы веры, чаще всего прививают ему скуку и отвращение к религиозным догматам, и потому такой человек, достигнув взрослого возраста, чаще всего отвергает религию. В свете этого открытия, религиозным семьям, наверное, следует переосмыслить традиционную систему воспитания, если они хотят, чтобы их дети выросли активными и глубоко верующими прихожанами, пишет Седмица. Наверное, это одна из причин нынешней ситуации в стране, для которой характерен постоянный рост атеизма – в том числе под влиянием научных открытий, а также растущая популярность националистических движений. Атеисты и респонденты, не относящие себя ни к одной религии, чаще всего признают, что росли в семьях, которые «навязывали» им религиозные догматы, что и вызвало у них отвращение как к религии семьи, так и ко всем формам организованной религии вообще. Конечно же, ответы участников опроса оказались весьма разными уже потому, что каждый человек воспринимает веру и духовность глубоко индивидуально. Тем не менее, исследователям удалось выделить определенные общие темы для классификации полученных данных опроса. Почти половина – точнее, 49 процентов тех, кто вырос в религиозных семьях, признали, что отвергли религию своих родителей просто из-за безверия. Наука также оказалась одной из главных причин утраты этими респондентами веры в религиозные догматы. Среди других причин безверия в ответах участников опроса фигурировали такие как «логика», «здравый смысл» и «отсутствие доказательств». Многие респонденты среди дополнительных причин утраты веры упоминали скандалы и сексуальные преступления в религиозных организациях, их активное участие в политике, несправедливость церковной иерархии, религиозный экстремизм и разного рода бесчестность в религиозных организациях, что и побудило их распрощаться с религией. Порядка 18 процентов участников опроса признали, что продолжают верить в Бога, но избрали «свой собственный путь» веры. К этой группе исследователи отнесли тех людей, которые распрощались с организованной религией, но сохранили веру в высшую силу мироздания. Эти люди признают, что продолжают духовные поиски и надеются прийти через них к «просветлению», стараясь придерживаться при этом объективных и непредвзятых знаний и практик. Численность этой группы людей, занятых неформальными духовными поисками, продолжает расти по мере того, как численность верующих, принадлежащих к традиционным религиям, сокращается. Меньшее число опрошенных были отнесены к группам религиозно пассивных или колеблющихся – причем эти люди также выросли в религиозных семьях, но уже не практикуют религию и не посещают службы. И хотя они не относят себя к атеистам, они все же не принадлежат ни к одной из церквей и не принимают ни одну из форм богослужения.



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