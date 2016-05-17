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Учёные назвали идеальный для отцовства возраст

  
   
 
Группа специалистов пришла к выводу, что представители сильного пола больше всего готовы к отцовству, когда им исполняется от 30 до 40 лет. Отмечается, что во время проведения исследований врачам удалось назвать идеальный возраст мужчины для формирования у него отцовских чувств. Следует заметить, что инициаторами новых лабораторных испытаний стали сотрудники из Университета Джорджтауна. Медики утверждают, что результаты проектов опубликованы в журнале под названием American Journal of Stem Cells. Сообщается, что в ходе осуществления опытов психологи зафиксировали интересную закономерность. Выяснилось, что более здоровые мальчики и девочки появляются на свет от тех парней, возраст которых составляет 30 лет, пишет Багнет. Специалисты отмечают, что у 40-летних мужчин рождаются дети с аутизмом или синдромом Дауна. После 40 лет шансы зачать больного ребенка увеличиваются в 6 раз.



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