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За прогулку по Москве в маске Путина российский активист Рословцев получил 20 суток. ФОТО

  
 
16 мая 2016 | Политика
  
 
Тверской районный суд Москвы приговорил активиста Романа Рословцева, вышедшего на Красную площадь в маске президента РФ Владимира Путина, к административному аресту сроком на 20 суток.
Как сообщает "Грани", также судья постановила уничтожить маску.

Рословцев виновным себя не признал. По его словам, он осуществлял свое право на свободное выражение политической позиции, а его акция соответствует Конституции.

Рословцев задался целью на своем примере продемонстрировать нелепость статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Начиная с февраля он еженедельно выходил на "одиночные прогулки" в центре Москвы в маске Путина и с плакатом против этой статьи. В последний раз активиста задержали 14 мая.



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