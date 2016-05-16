Порошенко на встрече с послами G7 подчеркнул важность проведения реформ в Украине для подписания меморандума с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами "Большой семерки" и главой представительства Евросоюза в Украине Яном Томбинским подчеркнул важность проведения необходимых реформ в Украине для подписания меморандума с МВФ и выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество.

Об этом сообщает Администрацию Президента.



"Президент отметил, что с момента их предыдущей встречи произошли значительные изменения, сформировано новое правительство и коалиция в парламенте. Глава государства подчеркнул амбициозность программы нового правительства, которая сформирована на основе предложений Национального совета реформ, программы МВФ и Соглашения об ассоциации Украина - ЕС", - говорится в сообщении.



Порошенко также выразил надежду, что институты ЕС рассмотрят как можно скорее вопрос введения безвизового режима для украинцев. Глава Украинского государства также подчеркнул неизменность проведения децентрализации и судебной реформы. "Президент отметил важность назначения нового генерального прокурора Украины и принятие парламентом изменений в законодательство о прокуратуре, которые позволят внедрить генеральную инспекцию, которая станет очередным инструментом для борьбы с коррупцией", - сказано в сообщении.



П.Порошенко поблагодарил США за решение о финансовой поддержке Украины и предоставлении третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд.



В свою очередь посол Японии Шигеки Суми - страны, которая будет председательствовать на саммите G7 в Токио 26-27 мая этого года, - поделился с присутствующими своим впечатлением от визита в Краматорск и Славянск, где при помощи Японии, начала работу новая патрульная полиция.



"Посол Ш.Суми также поздравил Украину с победой на Евровидении и положительно прокомментировал успешную операцию украинских пограничников о нахождении ценных старинных картин из музея в Вероне", - сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.