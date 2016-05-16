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Ватикан рассмотрит вопрос о рукоположении женщин в сан диакона

  
   
 
Папа Римский Франциск сообщил о намерении создать комиссию, которая изучила бы вопрос о возможности возведения женщин в сан диакона. Понтифик сказал это во время встречи за закрытыми дверьми с высокопоставленными представительницами женских монашеских орденов, пишет Седмица. В Католической Церкви диаконы - рукоположенные священнослужители. Они могут читать проповеди, преподавать, а также участвовать в некоторых обрядах: например, при похоронах или во время венчания. Диаконы помогают епископам и священникам в богослужении, но самостоятельно предстоять на христианском собрании и совершать Таинства не могут. Впрочем, пресса Ватикана сообщает, что Папа Франциск пока не готов возводить женщин в диаконский сан. Во время длившейся более часа встречи с представительницами монашеских орденов, Папу спросили, готов ли он создать комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос. Понтифик сказал, что не возражает против этой идеи, добавив: "Церкви было бы полезно прояснить этот вопрос. С этим я согласен". На данный момент в Католической Церкви только мужчины могут быть священниками или диаконами. Священники должны следовать правилам целибата, но диаконы могут быть женатыми. Сторонники права женщин быть диаконисами указывают на то, что в прошлом многие женщины занимали подобный пост.



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