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«Направляющий шаги мужа». Ваеце

  
 
10 марта 2016 | Мудрость Торы
  
 
«Оцарот» , темы: Еврейская молитва, Ваеце, Оцарот, Травма, Мировоззрение «Оцарот» — «Направляющий шаги мужа». Ваеце

История о тяжелобольном и выводе из ситуации, в которой он оказался

«И защищал меня на этом пути, по которому я шел» (28:20). Рассказывает рав Зильберштейн.

Однажды я навещал в больнице одного знакомого, и у меня на глазах разворачивалось весьма волнующее зрелище. Из скорой помощи вынесли носилки, на которых лежал мужчина, на первый взгляд сильный, как лев. Но он вопил и стонал, не прекращая. Его вопли взбудоражили всех, кто был рядом. Каждое движение носилок, казалось, причиняло ему страдания. Когда один из санитаров поправил ему ногу, тот поблагодарил его, но все равно продолжил стонать.

Когда его отнесли, он немного успокоился, а я не мог сдержаться, чтобы не задать ему вопрос, что же случилось.

Пациент ответил, что еще несколько минут назад он ходил не хуже других людей: «Я был дома и вышел на лестницу. Внезапно я поскользнулся — думаю, из-за моющего средства, оставшегося на полу, — и хотел встать своими силами, но не смог».

Выяснилось, что у него переломана шейка бедра, и теперь ему надолго придется оставаться в больнице. Я сказал врачам, что один вывод у меня уже есть из этого происшествия: когда завтра я буду произносить благословения, то лучше сосредоточусь на словах «Направляющий шаги мужа».

Мы заблуждаемся, недооценивая важность этого благословения. Мы тщательно сосредотачиваемся на благословении «Дающий прозреть слепым», поскольку глаза — очень ценные органы. Мы как следует произносим слова «Распрямляющий согнутых», так как имеется в виду позвоночник. А кто ж не знает, что позвоночник — одна из важнейших частей тела? Но когда доходим до благословения «Направляющий шаги мужа», нам кажется, что это что-то не такое уж важное. Зачем нам нужно, чтобы кто-то направлял наши шаги?

Но это большая ошибка. Если Б-г не сделает это — не будет оберегать нас на каждом шагу — мы можем оказаться в ситуации того пациента, только от одних лишь криков и стонов которого уже можно было вернуться к вере.

Человек предпринимает множество шагов каждый день, и если всего один из них будет неправильным, и Творец не оградит его от плохих результатов, вся жизнь может резко измениться к худшему.

Помолимся же о том, чтобы Всевышний оберегал наши шаги от всякого вреда и страдания и направлял их так, чтобы мы удостоились выполнить свое предназначение (Бархи Нафши).



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