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Опасность улицы. Ваишлах

  
 
10 марта 2016 | Мудрость Торы
  
 
«Оцарот» , темы: Оцарот, Ваишлах «Оцарот» — Опасность улицы. Ваишлах

«И вышла Дина — сама», говорит рав Авраам Ибн Эзра. Целый мир он вложил в одно слово — «сама».

«И вышла Дина» (34:1). Как с Яаковом, все дети которого были совершенными праведниками, могло случиться такое несчастье?

Наши учителя указывают на причину, которая лишь на первый взгляд кажется незначительной: «И вышла Дина». Она всего лишь пошла на прогулку, «посмотреть на дочерей той страны». Что же в этом такого ужасного? «Сказал раби Берехия от имени раби Леви: Это подобно человеку, в руках у которого было мясо обернутое тканью. Когда он открыл его, прилетел коршун и выхватил у него». Так и здесь: «И вышла Дина» — и тут же «увидел ее Шхем, сын Хамора».

Вы спросите: что мы хотим этим сказать? Что наши дети должны оставаться дома и не ходить на прогулки? Прежде всего, нужно сделать дом таким местом, где детям будет приятно проводить время. Во-вторых, нельзя вносить улицу в дом. Речь идет о том, чтобы не позволять телевидению и другим средствам информации отравлять и портить атмосферу в доме. В-третьих, когда дети выходят, они, как и их родители, должны знать об опасностях. Пусть будут бдительны, будут остерегаться соблазнов и разных ловушек. Родители должны знать, куда идут их дети, с кем дружат, в какой компании проводят время.

«И вышла Дина — сама», говорит рав Авраам Ибн Эзра. Целый мир он вложил в одно слово — «сама». Если бы она спросила разрешения, возможно, отец сказал бы ей не ходить. Может быть, он попросил бы ее одеться иначе или призвал братьев сопровождать ее. Может быть, он дал бы ей благословение, и так она спаслась бы от несчастья. Но она пошла, не сообщив ему ничего, пошла сама… (Майян а-Шавуа)



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