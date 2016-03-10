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Уныние — яд! Ваигаш

  
 
10 марта 2016 | Мудрость Торы
  
 
«Оцарот» , темы: Недельная глава, Оцарот, Ваигаш «Оцарот» — Уныние — яд! Ваигаш

Когда человек входит в автобус и платит за проезд, он не горюет. Он знает, что за эту плату сможет проехать с комфортом и достичь желаемого пункта.

«А теперь не унывайте» (45:5). Гаон раби Моше а-Коэн из Джарбы написал книгу «Даркей Моше», состоящую из нравоучительных проповедей к недельным главам. В нашей главе он находит решительное указание: «А теперь не унывайте!» Нет ничего хуже уныния.

Когда человек призадумается, — говорит автор, — то увидит, что у него и в самом деле нет причин унывать. Ведь верно одно из двух: печальное событие является либо расплатой за предыдущий грех, либо подготовкой к будущему благу. В обоих случаях нечего грустить. Когда человек входит в автобус и платит за проезд, он не горюет. Он знает, что за эту плату сможет проехать с комфортом и достичь желаемого пункта. Едет на такси и платит — тоже не грустит, потому что получает услугу взамен своих денег.

То же самое — с любыми событиями в нашей жизни. Либо мы наслаждались грехом, а теперь от нас требуют расплатиться за искупление, либо это подготовка к будущему благу — как продажа Йосефа, благодаря которой его отец и братья могли питаться в годы голода.

Но раби Моше добавляет к этому еще кое-что. Если человек ехал, и теперь ему надо платить, он не может отказаться от оплаты и не переживает по этому поводу. Так почему же мы страдаем, когда наказание настигает нас? Ведь мы можем обратиться к Творцу в молитве и попросить прощения! Шхина нисходит только от радости. «А теперь не унывайте, радость Б-жья — крепость ваша!» (Нехемия 8:10)

Далее он пишет: «С этим согласны все врачи, как и наши мудрецы, и царь Шломо, и учителя законов — беспокойство и уныние подобны принятию яда. Даже если человек, продолжающий тревожиться, будет видеть себя здоровым, нет сомнений, что силы понемногу будут покидать его. Это произойдет и с материальными телесными силами, и с силами разума, и с силами души».

Великая заповедь — постоянно пребывать в радости! «Служите Б-гу в радости, предстаньте перед Ним с ликованием!»

В нашей главе круг замыкается. О снах Йосефа мы читали в главе Ваешев. Они вызвали гнев его братьев и суровость отца, привели к его продаже в рабство, к испытаниям в доме Потифера и длительному тюремному заключению. Но его сны исполнились именно вследствие этой продажи в рабство, и все его братья стояли и кланялись перед ним до земли, подобно снопам, увиденным им во сне.

А мы размышляем о конце этой цепочки событий и видим, как свыше их направляли шаг за шагом. Фактически, все здесь были игрушкой в руках высшего провидения. Братья, желавшие избежать осуществления снов благодаря продаже Йосефа, на самом деле запустили процесс их реализации. Мидьянцы и ишмаэлиты, Потифер и его жена, муха, упавшая в кубок фараона, и камень, оказавшийся в пироге, привели к заключению начальника виночерпиев и начальника пекарей, к их снам и к сну фараона. И весь египетский народ удостоился семи лет сытости, подобных которым прежде не было, а потом страдал от страшного голода, из-за которого Яаков пришел в Египет. И все только чтобы осуществить сон праведника!

Святая Тора вечна, и ее нравоучения и уроки также вечны для каждого из нас. Наш Отец и Пастырь руководит нами с Небес, направляет наши стези к определенной цели и к назначению, известному лишь Ему одному. В конце наши глаза откроются, и мы увидим, сколько благ Он сделал для нас, как поддерживал нас и направлял в пути!

Так провидение ведет нас и к окончательному избавлению. «Когда возвращал Б-г возвращающихся в Цион, мы были словно сновидящие» (Теилим 126:1). Во сне видят смешанные фрагменты, странные и оторванные друг от друга сцены. А просыпаясь, начинают выстраивать картину: вчера я видел то-то и то-то, слышал о чем-то, думал что-то, и становится понятно, к чему весь этот сон. Так и в изгнании все кажется фрагментарным, обрывочным и запутанным. Но с приходом избавления становится ясно задним числом, что к чему. Мы понимаем, как Творец приближал этот момент и вел нас к нему (Майян а-Шавуа).



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